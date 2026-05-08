◆米大リーグ カブス８―３レッズ（７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が７日（日本時間８日）、６回１失点１０奪三振で４勝目（２敗）を挙げた。カブスは９連勝で本拠では１５連勝。鈴木誠也外野手はベンチスタートで出番はなかった。

今永は「今、特に最近、好調というか、調子がいいとかそういうわけではなくて、ただ毎週投手コーチと話し合って、ただそれが試合でできたかできなかったかっていうだけ。かなりシンプルな考え方を持って試合に臨めてますし、それが効率の良い投球に繋がってるのかなと思います」と振り返った。

今永は２試合連続、今季８先発で５度目のクオリティースタート（６回以上自責３以下）を達成した。１０奪三振は先月１５日のフィリーズ戦での「１１」に次ぐ、今季２番目だった。

４回まで毎回走者を背負いながら無失点。１―０の４回にはクローアームストロング、アマヤ、ホーナーの３者連続適時打などで７点の大量援護をもらった。５回も無失点で４勝目の権利を得ると、６回先頭のスチュワートに左中間へ１０号ソロを被弾。その後も遊失、中飛、四球、安打で１死満塁のピンチを迎えたが、ヘイズとマイヤーズを連続三振に仕留め、切り抜けた６回６安打１失点３四球１０奪三振で防御率は２・２８に下がった。９９球を投げ６９球がストライクだった。

昨季終了後に「施設に行って動作解析をして、自分の体がどういうふうに効率よく体を動かせるかっていうのを探って。それをずっと継続して、それプラス自分のオリジナリティを加えてミックスしてやっている感じですね」と今永。自分らしさを数値で確認し、さらなる進化を遂げている。