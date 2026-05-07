未来古代楽団とやなぎなぎによるコラボレーション楽曲「氷と永遠」（feat.やなぎなぎ）の制作が、5月7日にZepp DiverCityで開催された＜巨いなる神のオブリビオ＞の会場で発表された。

同時に発表された次回公演＜氷る世界と燐の君＞と深い関わりがありそうなタイトルのこの曲は、作詞を砂守岳央、作曲・編曲を松岡美弥子という未来古代楽団の代表曲「忘れじの言の葉」のタッグによって制作されたものだ。

発表された次回公演となる未来古代楽団 祝祭あるいは断章8＜氷る世界と燐の君＞は、2026年11月2日（月）東京国際フォーラム ホールCにて開催となる。2023年の本格活動から会場規模を拡大してきた未来古代楽団だが、Zepp DiverCity（TOKYO）ワンマンライブもソールドアウトを記録し、その勢いのまま会場を東京国際フォーラム ホールCへとさらなる拡大を見せている。

メンバーを固定しない不定形ユニットとして、公演ごとに多彩なゲストボーカルを迎えることも魅力のひとつである未来古代楽団。本公演には、圧倒的な表現力で多くのアニメ・ゲーム音楽を彩るやなぎなぎ、楽団の歌声の象徴ともいえる新世代ソウルシンガー・安次嶺希和子、そして類稀なる歌唱力で注目を集めるブーケが出演。新たな化学反応が期待される、豪華ゲストが集結した。なお、出演者は今後さらに発表される予定だ。

やなぎなぎ

「懐かしさと、知っているようで知らない国を旅するような音楽たち。そんな未来古代楽団さんと一緒に作品を作らせて頂けること、心より楽しみにしています！楽曲の世界をより彩れるよう、そしてもっと深くまでみなさんをお連れできるように、歌に気持ちを込めたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください！」──やなぎなぎ

安次嶺希和子

「未来古代楽団ワールドがどんどん膨らんでいく中、引き続き参加させて頂きます！光の歌や竜の歌と、自身もまだ見ぬ世界線へと誘ってくれる未来古代楽団…次はどんな物語なんだろうかと今から楽しみで仕方がありません。共に、未来古代様の未来に進んでまいりましょう（炎）」──安次嶺希和子（アシミネキワコ）

ブーケ

「何者でなくとも、ただ歌うことが好きでした。そして、未来古代楽団の皆様との出会いは、何者でなくともただ歌うことが好きで、本当に本当に良かったと心の底から思えた出会いでした。私自身が心奪われ見上げていた、未来古代楽団の美しい世界を。今度は、いただいたステージの上で。精一杯、大切に歌わせていただきます。」──ブーケ

＜未来古代楽団 祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」＞

2026年11月2日（月）

＠東京国際フォーラム ホールC

開場：18：00／開演：19：00

MEMBER

・砂守岳央（主宰）

・松岡美弥子（ピアノ）

・吉田和人（ギター）

・吉田篤貴（ヴァイオリン）

・豊田耕三（アイリッシュフルート/ティンホイッスル）

・米光椋（コントラバス）

・田中教順（パーカッション）

GUEST

・やなぎなぎ 初出演

・安次嶺希和子

・ブーケ and more… チケット最速先行（抽選）：2026年5月9日（土）12：00 〜 5月20日（水）23：59

特設サイト https://miraikodai.com/live/

・前売 世界樹シート（SS席）￥11,000（税込／ノベルティ付き）

※ノベルティの受け渡しは公演当日のみとなります。

・前売 神木シート（S席）￥9,800（税込）

・前売 大枝シート（A席）￥7,800（税込）

・前売 若葉シート（U-25チケット）￥6,800（税込）

※U-25チケットは、必ず、当日ご年齢が確認できる身分証明書をお持ちください。当日に25歳以下であることが確認できない場合は、定価との差額を頂戴いたします。U-25チケットはA席エリアへのご案内となります。

※当日券は各席種1,000円UP

[問]ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/ 「祝祭あるいは断章」シリーズは、未来古代楽団がこれまで展開してきたストーリーライブシリーズ。各公演にはナンバリングが付与されており、これまでに「1」→「3」→「7」→「4」→「6」と、あえて順序を崩した構成がなされてきた。世界観は共通するものの、それぞれ独立した物語として成立しており、初めて見る観客でも新鮮に体験することができる。今回の公演は、その第8番として位置づけられる。舞台は、氷の女王が支配する凍てついた辺境の国。《氷る世界樹》の下、極寒の中で生きる一人の少女のもとに、ある日「火の悪魔」を名乗る者が現れ、火の力……「小さなマッチ」を授ける。少女が女王の城で目にするもの、火の悪魔が求める本当の対価、そして二人が選ぶ結末とは。楽曲と朗読が織りなす、幻想的なストーリーライブをぜひ会場で体感してほしい。 STORY 〜祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」〜

大盟約による統一が進む時代。その版図の外れに、凍てついた辺境の国があった。

支配者は「氷の女王」。

《氷る世界樹》の下、極寒の中、民は苦しい暮らしを強いられている。

その辺境に、ひとりの少女がいた。

ある日、彼女のもとに「火の悪魔」を名乗る者が現れる。

火の悪魔は少女に火の力「小さなマッチ」を授け、こう告げた。

「対価は何も要らない」

少女はそれを手に、女王の城へと向かう。

そこで少女が目にしたものとは。

火の悪魔が求めた本当の対価とは。

二つの正義、二つの魂、二つの物語。

ぶつかりあう場所に咲くのは氷か、炎か。

その結末は、観客の選択に委ねられる。

未来古代楽団が刻む、氷と火の音楽叙事詩。 Zepp DiverCityワンマン公演「巨いなる神のオブリビオ」、アーカイブ配信

配信チケット：3,500円（税込） ※チケット料金の他に別途手数料がかかります

チケット販売終了日：2026年5月17日（日）21：59

【ZAIKO】https://miraikodai.zaiko.io/e/obliviongod

視聴可能期間：2026年5月7日（木）19：00 〜 5月17日（日）23：59

※ライブ配信後に再配信処理を行いますのでアーカイブをご覧いただけない時間がございます。しばらくしてから視聴可能期間内に再度お試しください。

※視聴可能期間を過ぎますとアーカイブをご覧いただけませんので、お時間に余裕をもってお申し込み、ご視聴ください。

未来古代楽団公式HP https://miraikodai.com/