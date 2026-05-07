「第1回コナ―1グランプリ」が7日、大阪ミナミで開催。「チヂミにマヨネーズ」を発信したドンデコルテが初代王者に輝いた。

5月7日“コナモンの日”にちなんで、6組の若手芸人が6種類の粉もんメニューをテーマにしたオリジナル漫才、コント動画を作って公開。各動画への投票数、よしもと漫才劇場とコラボしたオタフクソースの公式X上での動画再生数、「いいね」の数をもとにグランプリを決定した。総再生回数は28万回を超えた。

各コンビが応援団長に。フースーヤが「お好み焼き」、豪快キャプテンが「広島お好み焼き」、ツートライブが「焼きそば」、天才ピアニストが「たこ焼き」、ドンデコルテが「チヂミ」、エバースが「もんじゃ焼き」の魅力を発信する動画を披露。順位発表が爆笑を誘った。

全組そろって「ツートライブが最下位」と予想。だが、5位から発表され、ツートライブが5位に。周平魂がガッツポーズしながら会場を走り回り、たかのりが「最下位と思ってた。ホッとした」と胸をなで下ろした。

2位にエバース、3位にフースーヤが入り「だったら、オレたちが最下位やん」と豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラが激怒。しかし、豪快キャプテンが4位に決まり「見たか。広島代表、なめんなよ」と「広島お好み焼き」を紹介した広島市出身のべーやんは声を挙げた。

結局、優勝はドンデコルテで最下位は天才ピアニストに決定。その後、お好み焼きの実演コーナーでドンデコルテの渡辺銀次（40）がお好み焼きを料理し、全員で舌鼓を打った。

イベント後に会見。小橋共作（36）は「中川家さんと一緒。オタフクソースの看板、背負います」と初代王者に輝いて笑み。渡辺は「グランプリと名の付くものは初めて」と明かし、周平魂から「CMあるんちゃう？」と振られると「食べるところですかね」。天才ピアニストのますみは「目標はオタフクソースのメインビジュアルになること」とアピールして笑わせた。