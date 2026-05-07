フジテレビ新音楽番組『STAR』次回ラインナップ発表！GACKT率いる伝説のロックバンドも登場

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5月14日放送のフジテレビ『STAR』（毎週木曜19時～）の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

adieu（上白石萌歌）「ブルーアワー」

IMP.「INVADER」

GACKT YELLOW FRIED CHICKENz「FALL AGAIN」

SWEET STEADY「SWEET STEP」

STARGLOW「USOTSUKI」

ME:I「Update ME」

※アーティスト名五十音順

■GACKT率いるGACKT YELLOW FRIED CHICKENzが新曲をテレビ初生歌唱

GACKT率いる伝説のロックバンド・GACKT YELLOW FRIED CHICKENzがフジテレビの音楽番組に登場。

2010年に結成され、2012年の日本武道館公演で一度は解散したが、2024年に新メンバーを迎え“5年間限定”で奇跡の復活。

今年1月からは実に15年ぶりとなるワールドツアー『WORLD TOUR ATTACK OF YFCz』を開催し、圧倒的な熱量で国内外のファンを熱狂させている。

そんなGACKTが率いるGACKT YELLOW FRIED CHICKENzが今回、テレビ初生歌唱するのは、GACKT自身が出演し、WOWOWで6月からスタートする『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』の主題歌「FALL AGAIN」。GACKTにとって9年ぶりとなる新曲を迫力のバンドサウンドで堂々パフォーマンスする。

■adieu（上白石萌歌）が新EP『adieu 5』より「ブルーアワー」を歌唱

上白石萌歌のクリエイティブコンソーシアム、adieuが登場。

2023年にフジテレビ系ドラマ『パリピ孔明』にアマチュアシンガーEIKO役として出演し、劇中の役名、EIKO名義でアルバムをリリースしたことも大きな話題を呼んだ上白石。

2025年は自身初となる海外フェス出演も果たし、音楽活動の幅も広げるadieuは、4月22日にリリースされた自身5枚目となる新EP『adieu 5』より「ブルーアワー」を歌唱する。

■IMP.、ME:I、全国アリーナツアーを成功させる大人気グループが集結

TOBEで活躍する7人組男性グループ、IMP.が登場。昨年12月に発売した2ndアルバム『MAGenter』はオリコン音楽ランキングで3冠を達成。今年1月からは初の全国アリーナツアー『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』を成功裏に終え、快進撃を続けるIMP.は、4月13日に発売されたばかりの5thシングル「INVADER」を披露する。

日本最大級のサバイバルオーディション番組初のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したME:Iが登場。

今年4月からフジテレビにて初の冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』の放送がスタート。さらに、2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催も決定し、Z世代を中心に圧倒的な支持を集めているME:I。

今回は4月13日に配信リリースされた「Update ME」をテレビ初パフォーマンスする。

■SNSで大バズり中のSWEET STEADY、BMSG発のSTARGLOWも

アソビシステムが手掛ける「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドルグループ・SWEET STEADYが登場。

4月には幕張メッセでデビュー2周年を記念した『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE』を開催し、8月には初のアリーナ単独ライブを予定しているなど勢いに乗るSWEET STEADY。

今回は、シンガーソングライターのmeiyoが手掛け、その独特のフレーズとメロディで現在TikTokを中心にSNSで大バズり中の3rdシングル「SWEET STEP」を披露！

そして、BMSG主催のオーディション『THE LAST PIECE』から昨年9月に誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWも登場。

4月1日に発売された2ndシングル「USOTSUKI」を力強く歌い上げる。

■STARナビゲーターにはadieu（上白石萌歌）が就任

MCの上垣皓太朗アナうんさーとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、adieu（上白石萌歌）が就任。音楽番組のMCやラジオパーソナリティでも活躍するadieuが、はたして上垣アナとどんな化学反応を見せるのか、注目だ。

■番組情報

フジテレビ『STAR』

05/14（木）19:00～20:00

MC：上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）

■関連リンク

『STAR』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/star/