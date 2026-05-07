2児の母・木下優樹菜「急ぎすぎて雑盛り」弁当が話題「絶対美味しい」「見てるだけで白米止まらない」
【モデルプレス＝2026/05/07】元タレントの木下優樹菜が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「愛情たっぷり」と話題の雑盛り弁当
木下は「急ぎすぎて雑盛り〜」と記し、3人分の弁当の写真を投稿。黒ごまやふりかけを散らした白ごはんに、表面はこんがり、身はふっくらと仕上がった焼き鮭、卵焼き、えのきの和え物、きんぴらごぼうを添えた食欲をそそる弁当を披露し、「味はうまいんで許してね」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりで元気が出そう」「絶対美味しい」「鮭のふっくら感がたまらない」「見てるだけで白米止まらない」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・芸人の30代元妻「愛情たっぷり」と話題の雑盛り弁当
◆木下優樹菜「急ぎすぎて雑盛り」弁当披露
木下は「急ぎすぎて雑盛り〜」と記し、3人分の弁当の写真を投稿。黒ごまやふりかけを散らした白ごはんに、表面はこんがり、身はふっくらと仕上がった焼き鮭、卵焼き、えのきの和え物、きんぴらごぼうを添えた食欲をそそる弁当を披露し、「味はうまいんで許してね」とつづっている。
◆木下優樹菜の投稿に「絶対美味しい」の声
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりで元気が出そう」「絶対美味しい」「鮭のふっくら感がたまらない」「見てるだけで白米止まらない」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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