「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）弟との2ショット公開「横顔からイケメン」「揃ってお顔小さい」の声
【モデルプレス＝2026/05/07】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が5月6日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真「今日好き」5回参加美女「横顔綺麗すぎる」“イケメン”弟とのプラベショット
瀬川は「インナーが可愛すぎてレイヤードたくさんしちゃうね、他の色も気になる」とつづり、夜景を背景にした写真を投稿。白いオーバーサイズのTシャツにグレーのインナーを合わせ、美しい脚がスラリと伸びる姿を披露した。また「家族で海行った！やっぱ福岡だいすき、（最後の写真弟です。）」と続け、Tシャツ姿の弟との2ショットを公開している。
この投稿には「横顔からイケメン」「仲良しなんだね」「コーデも可愛い」「揃ってお顔小さい」「横顔綺麗すぎる」「色違いとかほしくなるの分かる」「福岡楽しんでもらえたかな」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真「今日好き」5回参加美女「横顔綺麗すぎる」“イケメン”弟とのプラベショット
◆瀬川陽菜乃、家族とのプラベショット公開
瀬川は「インナーが可愛すぎてレイヤードたくさんしちゃうね、他の色も気になる」とつづり、夜景を背景にした写真を投稿。白いオーバーサイズのTシャツにグレーのインナーを合わせ、美しい脚がスラリと伸びる姿を披露した。また「家族で海行った！やっぱ福岡だいすき、（最後の写真弟です。）」と続け、Tシャツ姿の弟との2ショットを公開している。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿には「横顔からイケメン」「仲良しなんだね」「コーデも可愛い」「揃ってお顔小さい」「横顔綺麗すぎる」「色違いとかほしくなるの分かる」「福岡楽しんでもらえたかな」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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