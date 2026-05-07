目黒蓮の“長い脚のたたみ方”に注目集まる！正座姿に「身長高いのに座高低くてガチで脚長」「叱られた大型犬みたいな顔していてツボ」と反響

【写真】目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』富士急シーン＆撮影裏話／『SAKAMOTO DAYS』場面写真／公開直前レッドカーペットイベント／ファミリー試写会／初日舞台挨拶／公開記念舞台挨拶

映画『SAKAMOTO DAYS』の監督・福田雄一と、出演者の小手伸也がXを更新。富士急ハイランドで撮影されたシーンの裏話を明かし、目黒蓮（Snow Man）の姿に注目が集まっている。

■営業中の富士急ハイランドで撮影されたワンシーン

福田は、「SAKAMOTODAYS。舞台挨拶でもなにかと話題に上がってたこのシーン」とつづり、劇中ショットを公開。

写真には、上戸彩とテーブルを囲む高橋文哉、目黒、小手の姿が収められている。福田は、営業中の富士急ハイランドで撮影していたことを明かし、「目黒くんが大きな声で台詞言ってる時、お客さんが『誰が叫んでるの？』って顔でこちらを観てたの、忘れられません」と撮影時のエピソードを紹介した。

目黒は銀髪を後ろでまとめ、イエローのTシャツ姿で着席。口周りや服には汚れが見られ、背景には大きなジェットコースターが写っている。

■小手伸也、目黒蓮の“脚のたたみ方”に注目

さらに小手も、福田の投稿を引用しながら同シーンの裏話を投稿。

「先ず正座しろと言われても、正座？ここに？と一瞬迷うほどの面積の椅子」と撮影時の状況を振り返り、「#高橋文哉 くんは割と余裕そうでしたが僕がミチミチで」とコメント。

続けて、隣に座る目黒について「長い足をスゴく上手に折り畳んでいて、出荷前のタラバガニみたいだなと思いました」とユーモアたっぷりに明かした。

さらにハッシュタグで「#この後3人でドドンパに乗ったよ」とも添えられており、撮影後のエピソードにも注目が集まっている。

SNSでは「表現が面白い」「ワードセンス最高」「このシーンが一番好き」「身長高いのに座高低くてガチで脚長」「目黒くんが叱られた大型犬みたいな顔をしていてツボ」「遭遇したかったなぁ」といった声が寄せられている。

■『SAKAMOTO DAYS』場面写真

■公開直前レッドカーペットイベント

■ファミリー試写会

■初日舞台挨拶

■公開記念舞台挨拶

Snow Man

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