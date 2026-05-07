大森元貴、ソロ＆ミセスで『Mステ』に出演！「ミセスと共演！Mステうれしい！ミセス優しい！催し楽しい！」

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『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）が5月8日21時より放送される。

■出演アーティスト＆歌唱曲

＝LOVE「劇薬中毒」「お姫様の作り方」

大森元貴「催し」

かりゆし58「アンマー」

THE RAMPAGE「BLACK TOKYO」

Snow Man「SAVE YOUR HEART」

ふみの「よくあるはなし」

Mrs. GREEN APPLE「風と町」

ROIROM「CLASSIC WAVE」

※アーティスト名50音順

■ミセスは、朝ドラ主題歌「風と町」をパフォーマンス

Mrs. GREEN APPLEは、NHK連続テレビ小説の主題歌「風と町」を披露。楽曲について、若井滉斗は、「《風はただ知っている》という一節にもあるとおり、どんなに辛いことや悲しいこと、逆に楽しいことがあったとしても、風が全部知ってくれているんだ。見てくれているんだという事実があるだけでどこか心が軽くなる。聴いていただく皆さんにもそんな気持ちになってほしいなという思いを込めました」とコメント。大森元貴は、「朝ドラ主題歌ということで毎日聴ける優しい音楽を心がけました。風が優しく吹くような、そんな心地が伝わればと思います」、藤澤涼架は、「変わりゆく街や人と時代の流れのなかでも、風がこれまでの人生を見守ってくれてるのかもしれないな、と、そっと温かい気持ちになれる曲です」と語っている。

なお、大森はソロとして3度目のMステ出演となり、日本テレビ系『news zero』のテーマ曲「催し」をテレビ初披露。「疾走感と鋭利」を込めたという今回の楽曲について大森は「ロックテイストな楽曲ですので、バチバチにキメたいと思います」と話しており、さらに「ミセスと共演！ Mステうれしい！ ミセス優しい！ 催し楽しい！」とメッセージを寄せた。

■Snow Man「SAVE YOUR HEART」は“ロボットっぽいダンス”が見どころ

Snow Manは、宮舘涼太主演ドラマ、オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』主題歌「SAVE YOUR HEART」を披露。「疾走感のあるサウンドや《守る》という歌詞、振り付けのハートマークに注目していただきたいです」と宮舘。向井康二は「舘様のドラマの主題歌なので、ドラマのポーズが入っていたり、Snow Manのロボットっぽいダンスにも注目してください」、深澤辰哉も「Snow Manらしさ全開のラブソング楽しんでください」と呼びかけている。

指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVEは、4月1日リリースのシングル収録の2曲を披露。Mステ17年ぶりの出演となる沖縄のロックバンド、かりゆし58は代表曲「アンマー」を。THE RAMPAGEは、韓国累計動員4,000万人超えのメガヒットシリーズ『犯罪都市』の日本オリジナルストーリー映画となる『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌「BLACK TOKYO」をパフォーマンスする。

BMSG×ちゃんみなが手掛けたガールズグループオーディション『No No Girls』ファイナリストのひとりで、1月にソロデビューを果たしたシンガーソングライター、ふみのは、ちゃんみな主宰の新レーベルの第1弾アーティストとしてMステ初登場。木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の主題歌「よくあるはなし」を披露する。結成約1周年を迎えた5月7日にメジャーデビューを果たしたROIROMは、デビュー曲の「CLASSIC WAVE」をパフォーマンス。

■番組情報

テレビ朝日系『ミュージックステーション』

05/08（金）21:00～

MC：タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

■関連リンク

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/