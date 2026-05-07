7日（木）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のレーヴィス栃木は、名草集落営農株式会社主催のもと親子田植え体験会ならびに親子バレーボール体験会を開催するとクラブ公式SNSで発表した。

本イベントは31日（土）9:00～12:00に足利市名草セミナーハウスで開催される。参加費は大人が2,000円、子どもが1,000円。対象は1組3人まで（子どもは2人まで）の親子で、子どもは小学生～高校生までとしている。申し込みは専用の申し込みフォームから受け付けており、先着20組が参加可能だ。応募締め切りは24日（日）までとのこと。

当日は約45分間の親子バレーボール体験会からスタート。その後、30分間の米づくり講習と90分間の田植え体験が行われる。なお、バレーボール体験会には室内用シューズや動きやすい服装、飲み物、汗拭きタオルなど、田植え体験会の持ち物には汚れてもいい服装、帽子、タオル、着替え、靴下（田んぼに履いて入る靴下）、雨具などの持参をお願いしている。

R栃木の選手と共に田植えが体験できる貴重な機会をぜひお見逃しなく。