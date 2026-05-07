

見送り用の電話でガラス越しに言葉を交わす人たち 高松空港

高松空港にある見送り用の電話。1989年12月、現在の高松空港が開港した時に、この電話が置かれました。それから多くの人がこの受話器から見送りの言葉を送っています。ゴールデンウィークに香川を訪れた大切な人たちへ、どんな言葉を伝えたのでしょうか。

（おばあちゃんと子ども）

「また遊びに来てね。お利口にしててよ」

「頑張って（保育園）行ってね。ばぁばも頑張るからね」

ゴールデンウィーク終盤、5日の高松空港。午前6時ごろからUターンなどで旅立つ人の姿がありました。

多くの人が集まる出発ロビー、その一角では……

（単身赴任のお父さんを見送る子どもたち）

「ばいばーい」。

ここは、”ガラス越し”に最後の言葉を送る場所。

（横浜に住む孫2人を見送る男性）

「もしもし、あなたはどなたですか？ あ、リクさんですか～。ルイ君いますか？ あ。ルイ君いた！ なんで分かったのって言われてもね、それはね、ルイ君に会いたかったからだよ」

（横浜に住む孫2人を見送る男性）

「今年は中野うどん学校に行って、一緒に踊ってうどんこねてもらったり。なかなか楽しんでくれて良かったです。楽しみに待っていた分、帰るときはやっぱり寂しいですよね。やれやれという思いもちょっとありますけど、とはいえ、いなくなるのはやっぱり寂しい」

（ひ孫の見送りに来た2人）

男性「大きくなってよ、ゆうすけ」

女性「また帰ってきてよ。待っちょるからね。またおもちゃ買おうね。ありがとう言うて、かわいい」

数十分前には、お土産売り場でおもちゃを買ってもらっていました。両手に香川の思い出が……。お見送りにはいとこも。

「（Q.この二人はいとこ？初めて会ったわけではない？）初めて。今年というか、生まれて初めて」

「トミカで遊んだな。やっぱ向こうがお兄ちゃんなんで、優しかったです。優しく遊んでくれました」

（海上自衛隊の弟の見送る男性）

「（Q.見送りの相手は……制服？）あ、弟です。海上自衛隊です。このゴールデンウィーク中、誕生日やって19歳になりました」

「（Q.お兄さんからプレゼントは？）服を。普段使えるようなやつにしました。うれしそうでしたね」

そんな兄の見送りの言葉は……

「じゃあね。頑張って」

（海上自衛隊の弟の見送る男性）

「（Q.恥ずかしくなければ、もっとどんな言葉をかけたかったですか）今からの3カ月間くらいは、ハードワークになるというのを聞いているので、諦めずに最後まで頑張っていただきたいなと思います」

「（Q.直接言うのは……）恥ずかしい！ （笑）」

この場所で35年以上続く見送りの形。

（見送りに来た女性）

「これはもう旅の思い出として絶対必要かなと。あえてこれで電話するのでちょっと楽しむみたいな」

見送りの言葉に背中押され……飛行機が離陸します。

（2026年5月7日放送「News Park KSB」より）