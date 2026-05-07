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「何十年も発がん性物質を…」パジメが明かす日本の食パンに潜む添加物の罠と不自然なフワフワ感の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

まずパジメが切り込んだのは、アメリカの安価な食パンの実態だ。実際に口にし、そのパサパサとした食感と不自然な甘さを指摘。空気で膨らませる工業的な製法や、失われた香りを砂糖で補うという、本来の食品の姿からかけ離れた製造背景を暴いていく。「全くカビないパンも存在する」という、衝撃の事実も明かされた。



話題はさらに、日本人が愛してやまない「耳まで柔らかい食パン」の裏側へ。あのフワフワ感の正体を、パジメは「大量の油」と断言する。ショートニングなどの油脂を練り込むことで、安価に柔らかさを維持しているのが現実なのだ。



ここで強調されたのが「トランス脂肪酸」の危うさである。「アメリカでは心臓疾患のリスクから原則禁止されている物質が、日本では表示義務すら存在しない」。この規制の緩さに、パジメは強い懸念を隠さない。



さらに、かつて「パンのドーピング剤」とまで呼ばれた添加物「臭素酸カリウム」にも言及。発がん性が指摘され世界各国で禁止される中、安価な粉を高級パンのように変える“魔法”として使われてきた歴史がある。2024年に大手メーカーが使用終了を発表したものの、パジメは「何十年も安全だと信じて食べさせられてきた」と、その深刻さを訴えかける。



決して安価なパンを全否定するわけではない。しかし、パジメは視聴者にこう問い直す。「『安い』という意味を、もう一回考え直してほしい」。



「身体に入れるものだからこそ、一度原材料名を見てほしい」。そう消費者の自衛を促したパジメ。最後は「米と納豆、味噌汁、漬物。これだけで十分でしょ」と笑いを交えつつ、日本食が持つ本来の豊かさをアピールし、動画を締めくくった。