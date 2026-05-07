この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

まずパジメが切り込んだのは、アメリカの安価な食パンの実態だ。実際に口にし、そのパサパサとした食感と不自然な甘さを指摘。空気で膨らませる工業的な製法や、失われた香りを砂糖で補うという、本来の食品の姿からかけ離れた製造背景を暴いていく。「全くカビないパンも存在する」という、衝撃の事実も明かされた。

話題はさらに、日本人が愛してやまない「耳まで柔らかい食パン」の裏側へ。あのフワフワ感の正体を、パジメは「大量の油」と断言する。ショートニングなどの油脂を練り込むことで、安価に柔らかさを維持しているのが現実なのだ。

ここで強調されたのが「トランス脂肪酸」の危うさである。「アメリカでは心臓疾患のリスクから原則禁止されている物質が、日本では表示義務すら存在しない」。この規制の緩さに、パジメは強い懸念を隠さない。

さらに、かつて「パンのドーピング剤」とまで呼ばれた添加物「臭素酸カリウム」にも言及。発がん性が指摘され世界各国で禁止される中、安価な粉を高級パンのように変える“魔法”として使われてきた歴史がある。2024年に大手メーカーが使用終了を発表したものの、パジメは「何十年も安全だと信じて食べさせられてきた」と、その深刻さを訴えかける。

決して安価なパンを全否定するわけではない。しかし、パジメは視聴者にこう問い直す。「『安い』という意味を、もう一回考え直してほしい」。

「身体に入れるものだからこそ、一度原材料名を見てほしい」。そう消費者の自衛を促したパジメ。最後は「米と納豆、味噌汁、漬物。これだけで十分でしょ」と笑いを交えつつ、日本食が持つ本来の豊かさをアピールし、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

04:45

アメリカの食パンが不味い「恐ろしいほど合理的で工業的な理由」
07:26

日本の食パンがフワフワな理由と「トランス脂肪酸」の表示義務
09:22

発がん性が指摘される「パンドーピング剤」の闇
12:30

消費者への提言「安い意味を考えて原材料名を見て」
13:34

パンより米！日本の朝食への回帰を力説

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