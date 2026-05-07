狭いホールでもフェアウェイキープする方法！3勝をあげた女子プロがレッスン

右はO.B.で左は池、そんな狭いホールではビビッて余計に上手く打てませんよね？

そんなときの必勝法を、日米通算3勝をあげた宮里美香プロがわかりやすくレッスンしてくれました！

怖いからスイングリズムが早くなる

狭いホールでは、上手く打てるか不安なせいでスイングリズムが早くなりがち。だからといって、ゆっくり振ろうとおもってもなかなか出来ません。

まずは基本、短く握ろう！

精度を重視したいときは、クラブを短く握るのがオススメです。短く握ることでスイングしやすくなるのはもちろんなのですが、「大振りしないぞ！」というメッセージを脳に送ることで、メンタル的にもスイングをスムーズにする効果が期待できます。

始動のフェースを管理に集中する

バックスイングの始動では、フェースの向きに集中することが大切です。真っすぐ上げようとするのではなく、フェースがどの方向を向いているかを確認するくらいの意識がグッドです。体を丁寧に動かことにつながり、スイングリズムが早くなるのを防ぐことができます。スイングリズムが安定すれば、いつも通りのドライバーショットを打つことが出来るようになります。

いかがでしたか？バックスイングの始動でフェースを意識するだけなら簡単ですね！コースで試してみましょう！

宮里 美香

●みやざと・みか／沖縄県出身。160cm。日米両ツアーで活躍。LPGAツアー1勝、JLPGAツアー2勝。NTTぷらら所属

構成＝岡田豪太

写真＝田中宏幸

協力＝成田ヒルズカントリークラブ、LADY GO CUP