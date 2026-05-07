絢香が、俳優・奈緒と初タッグとなる「レバウェル」新CM楽曲「WELL-come」を書き下ろしたことを発表した。

レバウェル株式会社は、医療・福祉・ヘルスケア業界で人材関連事業およびSaaS事業を展開しており、2024年から続くCMシリーズの第三弾となる本作では、医療・介護・保育・ヘルスケア業界に特化した求人・転職／派遣プラットフォーム「レバウェル」の新CM『身近な人の決断』篇を、2026年5月11日より放映開始する。俳優の奈緒が看護師・介護職・保育士の3役を演じ、身近な人の転職という決断を目の当たりにし、自分の未来にも思いを馳せる主人公の心の揺れを描く姿を繊細に表現しているという。

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◾️絢香 コメント

誰かを想って差し出したその手は、巡り巡って、いつの間にか自分を支える強さに変わっている。

そんな、優しさが循環していく不思議な力を、この曲に託しました。

私自身、20年という月日の中で実感してきたのは、どれだけ迷っても、一歩踏み出した瞬間に、そこが「道」に変わっていくということ。

立ち止まって自分に問いかける静寂も、一人で抱え込んだ夜の涙も、遠回りではなくすべては眩しい朝を連れてくるための大切な時間だと思えます。

だから、完璧な自分でなくても、胸を張っていい。

今、迷いながらも「自分らしくありたい」と願うすべての人へ。

昨日までの自分を愛おしく抱きしめて、新しく始まる明日を「WELL-come」と笑顔で迎え入れる。

そんな柔らかな強さが届きますように。

この曲が、皆さんの暮らしの片隅で、ふとした瞬間に心を満たす存在になれたなら、これほど嬉しいことはありません。

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◾️奈緒 コメント

絢香さんのあたたかい声に大きく包まれながら、自分から生まれる不安さえ未来への一歩を踏み出す勇気に変わっていくのを感じました。

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さらに、絢香は20周年記念企画を多数発表している。

まず、5月9日に約10年ぶりに地元・大阪にてフリーライブ＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE＞、9月より全国ツアー＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞の開催、秋にはベストアルバムの発売を予定している。なお、全国ツアー＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞のチケットは、5月25日23時59分までローチケ最速先行受付中だ。

さらに、絢香公式YouTubeチャンネルにてプレミアム企画「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」も開催中。絢香がセレクトしたライブ映像を20週連続で毎週日曜日20時にプレミア公開される。毎週どのライブ映像になるかは、公開当週の金曜日20時頃に発表されるので、こちらもあわせてチェックしていただきたい。

◾️レバウェル CM概要

医療・福祉・ヘルスケア業界に特化した求人・転職プラットフォームです。看護師・介護職・保育士をはじめとする全10領域の職種において、働き手の転職と事業所の採用・人材定着を支援しています。レバウェルは、業界を支えるすべての方の想いに寄り添い、「感情」に向き合い続けることで、業界が抱える課題解決に貢献します。 タイトル：『身近な人の決断』篇（30秒／15秒）

放送地域：関東・関西・中京・福岡・北海道・新潟・静岡・富山・広島

出演：奈緒

放映開始日：2026年5月11日（月） ▼レバウェル株式会社

「この国のウェルネスを支える」をビジョンに掲げ、医療・福祉・ヘルスケア業界に特化した人材関連事業およびSaaS事業を展開しています。日本の超高齢化社会において深刻化する労働力不足に対し「人材供給・最適配置」「新たな働き手の確保」「生産性向上」の観点から課題解決を支援し、誰もが安心して医療・福祉・ヘルスケアサービスを受けられる社会の実現に貢献しています。 ▼Leverages Group

社会の課題を解決し関係者全員の幸福を追求し続けることをミッションに、インターネットメディア・人材・システムエンジニアリング・M&Aの領域で国や業界をまたいだ問題解決を行なっています。2005年の創業以来、黒字経営を継続し、2024年度は年商1428億を突破しました。各分野のスペシャリストが集うオールインハウスの組織構成と、業界を絞らないポートフォリオ経営で、時代を代表するグローバル企業を目指します。

◾️＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞ 2026年

9/18（金）開場17:30 / 開演18:30 【東京】府中の森芸術劇場 どりーむホール

9/21（月・祝）開場16:00 / 開演17:00 【宮城】仙台サンプラザホール

9/23（水・祝）開場16:00 / 開演17:00 【石川】本多の森 北電ホール

9/26（土）開場16:00 / 開演17:00 【福岡】福岡サンパレス ホテル&ホール

9/27（日）開場16:00 / 開演17:00 【熊本】熊本城ホール メインホール

10/3（土）開場16:00 / 開演17:00 【岡山】倉敷市民会館

10/4（日）開場16:00 / 開演17:00 【広島】呉信用金庫ホール

10/11（日）開場16:00 / 開演17:00 【長野】ホクト文化ホール 大ホール

10/12（月・祝）開場17:00 / 開演18:00 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

10/17（土）開場16:00 / 開演17:00 【高知】新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)・オレンジホール

10/18（日）開場16:00 / 開演17:00 【香川】レクザムホール

10/25（日）開場16:00 / 開演17:00 【大阪】大阪城ホール

10/31（土）開場16:00 / 開演17:00 【大分】大分iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ

11/1（日）開場16:00 / 開演17:00 【宮崎】延岡総合文化センター

11/7（土）開場16:00 / 開演17:00 【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru

11/14（土）開場16:00 / 開演17:00 【山口】周南市文化会館

11/15（日）開場16:00 / 開演17:00 【島根】島根県芸術文化センター「グラントワ」いわみ芸術劇場

11/22（日）開場16:00 / 開演17:00 【兵庫】アクリエひめじ 大ホール

11/23（月・祝）開場16:00 / 開演17:00 【京都】ロームシアター京都 メインホール

11/29（日）開場16:00 / 開演17:00 【東京】日本武道館 ▼席種・チケット料金

・ホール公演：全席指定 9,900円（税込）

・アリーナ公演 ＜※対象公演：10/25(日) 大阪・大阪城ホール、11/29(日) 東京・日本武道館＞：S席 11,000円（税込）/ A席 9,900円（税込） ▼ローチケ最速先行

受付期間：5月25日（月）23:59まで

URL：https://l-tike.com/ayaka/ ※チケット先行情報、注意事項はサイトをご確認ください。

◾️＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE＞ 日時：2026年5月9日（土）16:00 START（17:00頃終了予定）

会場：大阪・中之島公園 芝生広場

出演：絢香

＊観覧フリー

＊雨天決行、荒天中止

詳細：https://room-ayaka.jp/20th/free-live ▼FM802 生中継

放送日時：5月9日（土）16:00ｰ17:00

radikoリンク：https://radiko.jp/#!/ts/802/20260509160000

詳細ページ：https://funky802.com/site/pickup_detail/8224

◾️『20th ANNIVERSARY BEST ALBUM』

2026年秋発売 ◆収録楽曲リクエスト投票開始

ベストアルバム収録のディスク1枚はファンの皆様から収録曲のリクエストをもとに決定。リクエスト曲とともに思い出・エピソードも受付中。投票結果やアルバム発売（タイトル・発売日など）についての詳細は後日発表。 投票期間：3月31日（火）23:59迄

投票回数 / リクエスト曲数：お一人様1回 / 最大3曲まで

投票サイト：https://forms.gle/Z3kxbgQd9TE7eKN27

※注意事項は投票サイトをご確認ください。

◾️「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」 絢香がセレクトしたライブ映像を20週連続で毎週日曜日20:00にプレミア公開。2月15日以降は、毎週どのライブ映像になるかは公開当週の金曜日20:00頃に発表予定。

開催チャンネル：https://www.youtube.com/@Ayakamv

開催期間：2026年2月8日（日）〜6月21日（日） 第1弾プレミア公開：2026年2月8日（日）20:00

絢香 / はじまりのとき（絢香 LIVE TOUR 2012 “The beginning”〜はじまりのとき〜） https://youtu.be/PswB262ql48 ※アーカイブは2027年1月31日までを予定しております。

※ライブ映像ショートverは絢香公式TikTokやInstagramなどSNSでも公開予定です。

※公開日時が変更となる可能性がございます。