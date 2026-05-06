5月5日、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33）が自身のYouTubeチャンネルを更新。現在放送中のドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系）で共演中の唐田えりか（28）がゲスト出演し、過去の騒動後の生活について率直に語った。

今回の動画は、バラエティやYouTubeへの出演経験がほとんどない唐田と激辛ラーメンに挑戦しながら“素の顔”を引き出すという内容。せいやの軽妙なトークに導かれ、これまで多くを語ってこなかった“空白の時間”の実態が明かされていった。

唐田は清純派女優として知名度を上げていくなか、’20年1月、映画『寝ても覚めても』の共演者・東出昌大（38）との不倫が発覚。当時出演していたドラマ『病室で念仏を唱えないでください』（TBS系）は第2話以降から降板となり、オムニバス連続ドラマ『100文字アイデアをドラマにした!』（テレビ東京系）の唐田の主演回も放送見送りに。

以降、‘22年11月に公開された主演映画『の方へ、流れる』で芸能活動を本格的に再開するまで、事実上の活動自粛状態に入っていた。

「当時東出さんの妻だった杏さん（40）が第3子を出産した翌年に唐田さんと東出さんは出会い、関係を持つように。杏さんが3人の子育てに必死な時期だったことは誰にでも想像できるタイミングだったため、世間の目は厳しかったです。

芸能活動の継続そのものが危ぶまれる状況のなかで、本人および所属事務所は対応や今後の方針を見つめ直す必要に迫られ、一定期間、公の場から距離を置く判断に至ったようです」（芸能関係者）

こうした“活動休止”期間の実態が、今回の動画で唐田本人の口から具体的に語られることに――。

動画内で、トーク開始早々にせいやが「仕事ないとき何してたんですか？」と直球で質問。これに対し唐田は笑いながら、「事務所に住んでましたね。その時期は、事務所の人と向き合うっていう期間で。半年間、外に一歩も出なかったです」と明かした。

唐田はその間、美容室にも行けなかったと言い、「（髪は）もう伸びっぱなしでした。私、1カ月で1.5cmくらい伸びると思うんですけど、（6カ月で）だいぶロングになっていました」と当時の様子を振り返った。

さらに食生活についても、「社長に今週欲しいものをメモに書いて。キャベツ一玉とか、玉ねぎ何個とか……。それをお願いして買ってきてもらって自分で作る」と語り、自炊中心の生活だったことを明かした。

“半年間外出ゼロ”という極限に近い生活を淡々と語る唐田に対し、せいやが「マネージャーさん、めっちゃ険しい顔してるんですけど大丈夫ですか？」と気遣う一幕もあり、現場には独特の緊張感が漂っていた。

このエピソードが公開されると、ネット上ではその壮絶な“空白の半年”に驚く声が続出している。

《半年外に出れないのはさすがにメンタルに来るって》

《半年間一回も出なかったって相当エグいぞ》

《閉じこもってたんまさかすぎた》