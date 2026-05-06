東野幸治、貯蓄事情明かす「一体いくらもらってるのか…」
お笑いタレントの東野幸治（58）が6日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に生出演。貯蓄事情について明かした。
【画像】松本人志への結婚願望もあった！東野幸治の出待ちをしていた芸人
番組では4日から8日までの5日間、特別企画「物価高に対抗！とれたてっ！トクするWEEK」を放送。節約レシピ、買い物術、家計の見直し、旅の楽しみ方まで、出費が続く中でも“お得に・賢く・楽しく”暮らすヒントを紹介した。
番組では、貯蓄の方法について、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏が説明した。MCの青木源太アナから話題を振られた東野は「若い時には全然そんなこと考えていない。給料日が25日だったら、いかにその日まで持ちこたえるかっていうことですから」と若い時の貯蓄感覚を振り返った。
結婚してからは「定期預金とかそういう風に流れるようなシステムにしてるから、その方がお金が貯まりやすいし…。えらいもんでそれが貯まってくると、嫁は何も貯金の額を僕に言わなくなってきた」とぽろり。さらに「奥様が管理してるから、いま一体いくらもらってるのか、いくら貯まってるのかとか、全く分からない状態に東野家させられてる」とユーモアを交えて家庭事情を明かした。
貯金額など分からないと言う東野に、青木アナは「怖さはないですか？」と尋ねると「それ怖いって言うたら、本当に膝つき合わせて長時間の話し合いになるから、その方が怖いから、ええ意味で我が家は見て見ぬふりしてお金をプールするようにしている」と語った。
【画像】松本人志への結婚願望もあった！東野幸治の出待ちをしていた芸人
番組では4日から8日までの5日間、特別企画「物価高に対抗！とれたてっ！トクするWEEK」を放送。節約レシピ、買い物術、家計の見直し、旅の楽しみ方まで、出費が続く中でも“お得に・賢く・楽しく”暮らすヒントを紹介した。
結婚してからは「定期預金とかそういう風に流れるようなシステムにしてるから、その方がお金が貯まりやすいし…。えらいもんでそれが貯まってくると、嫁は何も貯金の額を僕に言わなくなってきた」とぽろり。さらに「奥様が管理してるから、いま一体いくらもらってるのか、いくら貯まってるのかとか、全く分からない状態に東野家させられてる」とユーモアを交えて家庭事情を明かした。
貯金額など分からないと言う東野に、青木アナは「怖さはないですか？」と尋ねると「それ怖いって言うたら、本当に膝つき合わせて長時間の話し合いになるから、その方が怖いから、ええ意味で我が家は見て見ぬふりしてお金をプールするようにしている」と語った。