project Wee:D所属の板前VTuber・酒輪おんさんが3月30日、X（旧Twitter）に「隣の部屋からギュイイイイン!!! ドガガガガ!!! トンテンカンテン音が鳴っててうるさいなぁと思ってたら急にインターネット使えなくなった」と投稿。配信活動ができなくなったとして、過去のアーカイブ視聴を呼びかけていた（現在は復旧済み）。

酒輪さんの投稿によると光回線は物理的に切断されており、隣室住人は管理会社に無許可でDIY工事を行っていたという。

一連の投稿は合計2000万件以上表示され、リプライ欄では「光回線をぶち切られたことがある」と類似被害を訴える声も相次いだ。

隣人への損害賠償請求は「可能」だが「結構難しい」

こうした隣人の無許可工事による回線切断トラブルが発生した場合、隣人に対し何らかの法的責任を問うことができるのか。損害賠償事件の実務に詳しい宮寺翔人弁護士に聞いた。

宮寺弁護士は「そもそも、賃貸物件では基本的に住人が勝手に工事してはいけない」と前置きしつつ、隣人に損害賠償を請求できるかとの問いに対して「故意にしろ過失にしろ、こちら側の回線が切断された場合には不法行為という形で損害賠償請求できる」と述べた。

民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めており、無許可工事による回線切断はこの不法行為に該当しうる。ただし、実際に請求を通すには証拠の壁がある。

宮寺弁護士は「隣人が『工事で切断した』と認めているならともかく、認めていない状態で客観的な事情からそれを証明するのは結構難しい部分がある」と指摘。

さらに「隣人が実際に工事をやったかやっていないかというのは、勝手に向こうのお部屋には入れない以上、明確な証拠を押さえることは難しい」と述べ、相手方が認めない場合には強固な証拠が求められるとの認識を示した。

実際、冒頭のケースで酒輪さんは「隣の人が切った証明とか諸々怠（だる）い」と投稿。隣人への損害賠償請求には至っておらず、無許可工事については「お隣さんと管理会社で別途やり取りするらしい」と報告していた。

VTuberの休業損害、請求できる可能性は

配信者や在宅ワーカーなど、ネット回線が仕事に不可欠な人の場合、使用できなかった期間の「休業損害」（本来得られたはずの収入）を請求できるかも重要な論点となる。

宮寺弁護士はこの点について、まったく収入が得られなくなったと主張する場合には「仕事の内容も問題になってくる」とし、固定回線への依存度が高い業務ほど請求が認められやすいと説明する。「酒輪さんのようなVTuberの場合や、配信者のような仕事は、回線速度が速い固定回線がないと配信が著しく困難なので、休業損害の請求が認められる可能性がある」との見方を示す。

一方で、固定回線への依存度が低い業務の場合、「固定回線が切断されても直ちに仕事の遂行が不可能にはならないので、休業損害は認められにくい。ただし、代わりに別のネット回線を利用したというのであれば、それ自体が損害になる」と話す。

休業損害の額の算定方法については、「個人事業主であれば、確定申告や直近3か月の平均収入をもとにするなどして、回線が復旧するまでの期間を日割りで計算して請求する形が一般的ではないか」と解説。

ただし、「VTuberや配信者の方々は、事前に決められた日時にプロモーションの配信をすることで得られる案件収入などがあり、1日働けなくなったから、いくらの損失が生じたというような業界でもないと思うので、どこまで算定できるかという問題はある」とも付け加えた。

実際、酒輪さんはX上で「悔しいけどうちは毎日〇万スパチャ貰ってるとか、毎日動画投稿しててそれが出来なかった分の再生数が～とかの分かりやすい損害がないのでお隣さんに請求するもんがない」と自身の境遇を述べている。

在宅勤務やオンライン配信が当たり前となった現代社会。ネット回線はもはや単なる通信手段ではなく、生活と収入を支える「ライフライン」だ。賃貸物件での無許可工事は人の生活を奪いかねないという点でも避けるべきだろう。