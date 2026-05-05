赤ちゃんと初めて会ったわんこの反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万回再生を突破し、「自然と涙が...」「心が温かくなりました」「頼もしいお兄ちゃん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：妊娠中、ずっと寄り添い続けてくれた犬→出産後『赤ちゃんと初めて会った』結果…涙が出るほど素敵な物語】

初対面で兄の自覚芽生え

Instagramアカウント「milo__s」の投稿主さんは、「ミロ」ちゃんというわんこの日常を紹介しています。ミロちゃんは、ボーダーコリーとイングリッシュスプリンガースパニエルのMIXとのことです。

ご夫婦のもとに赤ちゃんが生まれ、ミロちゃんは「お兄ちゃん」になりました。初めて赤ちゃんが家にやってきた瞬間、ミロちゃんは不思議そうに様子をうかがいながらも、すぐに尻尾をぶんぶんと振ってお出迎え。まるで「待ってたよ」とでも言っているような歓迎ぶりで、その姿に胸が温かくなります…。

緊張や戸惑いよりも喜びが勝っている様子から、すでに家族として受け入れていることが伝わってくる、心和む出会いのシーンです。

優しく見守る頼れる兄

それからのミロちゃんは、まるで本当の兄のように赤ちゃんを気にかける日々を過ごします。ベビーベッドのそばに常駐し、静かに寄り添いながら見守る姿が見られるように。泣き声や動きにも敏感に反応し、そっと様子を確認する様子はどこか頼もしさすら感じさせます。

無理に近づくことなく、一定の距離を保ちながら優しく寄り添うその振る舞いは、思いやりにあふれたもの。言葉はなくとも、「大丈夫だよ」と見守っているような空気が、家の中にやさしく広がっているそうです。

支え合った絆と再会の喜び

そんなミロちゃんは、赤ちゃんが生まれる前から家族にとってかけがえのない存在でした。ママが妊娠中に二度の入院を経験した際も、そばで支え続けてくれたのがミロちゃん。体調がすぐれない日々の中で、その存在にどれだけ救われたかは計り知れません。悪阻のつらさも、ミロちゃんの温もりに触れることで乗り越えられたといいます。

そして久しぶりに再会したときには、大喜びで駆け寄ってくれたそう。ご夫婦は、「これからも、赤ちゃんとミロちゃんの両方を同じように大切な宝物として育てていく」と綴っています。

この投稿には「パパさんママさんの愛情の賜物ですね」「みんなが幸せに向かってますね」「赤ちゃんのよき遊び相手になってくれそう」などの温かなコメントが寄せられています。

ミロちゃんとご家族の幸せな日常はInstagramアカウント「milo__s」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「milo__s」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。