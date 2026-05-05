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茂木健一郎「学びの意味においては誰だって学べる」受験に文句を言うより大切なこと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「教育改革うんぬん」と題した動画を公開した。動画では、かつて日本の教育改革や入試制度について積極的に提言していた同氏が、最近そうした発言を控えている理由と、現代における「学び」の本質について語っている。



動画の冒頭で茂木氏は、かつては大学の国際化や国内の偏差値競争のあり方について声を上げていたと振り返る。しかし最近では、入試制度に対する発言が減ったとし、その理由を「いろいろ教育制度とか受験とかいじったとするじゃない。それ間に合わないんだよな」と説明した。コンセンサスを取って制度を変えるには膨大な時間がかかると指摘している。



さらに、日本の入試制度だけでなく、アメリカの大学入試を引き合いに出し「入試なんてどんな制度でも不条理の塊じゃない？」と持論を展開。どのような仕組みであっても、望む学校に入れない人が出るなど、入試というシステムそのものが不条理であると語った。



一方で、「学ぶ」ための環境は劇的に変化していると強調する。AIや論文アーカイブなど、インターネット上に公開情報が溢れる現代において「学ぶっていう意味においては別に今、どこだって誰だって学べるわけじゃん」と主張。学校という枠組みに依存しなくても、自ら工夫して学ぶことができる時代だと語った。



動画内で茂木氏は、自身もロシアの作家・ナボコフの英語原書を読むなど、日々学びを続けていると明かした。最後には、教育制度や入試制度のあり方を議論することは「批評家の世界」であるとし、他者の評価や制度に文句を言うよりも、自分自身で学びを追求する姿勢こそが大切だという結論で締めくくった。