≠ME、連ドラ主演に！『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』6.10スタート 脚本はオークラ
脚本家・オークラによるオリジナル脚本ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』が6月10日より、日本テレビで放送開始することが決定した。主演を務めるのは、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ≠ME。
【写真】元・伝説スケバン！ 冨田菜々風・鈴木瞳美ら主演4人のソロカット
オークラが今回、バカリズムや東京03などの映像を手掛け『架空OL日記』（読売テレビ）や『住住』（日本テレビ系）などのヒット作を持つ映像監督・住田崇とタッグを組み、およそ2年ぶりとなる日本テレビ連続ドラマをスタートさせる。
主演を務める≠MEはこれまでに11作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキングトップ3入りを果たしている。作中では、かつてヤンキー激戦区として名を轟かせた「聖零伍(ステレゴ)地区」の伝説のスケバン「恋爆四姫（れんばくしき）」を、≠MEの冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子の4名が演じる。また、「恋爆四姫」が転生したアイドルグループ「きゅん爆 FOUR PRINCESS」の所属事務所マネージャーを塚地武雅が演じるなど、今後もキャスト情報の発表を予定している。
オークラは「かなり前に書いてた企画がまさかの形に…！ しかも演じてくれるのは≠MEのみなさん。『現役アイドルがこの役やるの!?』って最初はびっくりしたんだけど、いざ見たら想像以上の迫力で、完全にやられました。バカバカしいのに、ちょっとグッとくる。そんな不思議な魅力のある深夜ドラマになったと思います」とコメント。
住田崇監督は「≠MEがコメディエンヌに。昭和ヤンキーマインドで芸能界のあらゆるタブーをぶっ壊し、かっこよくて、かわいい、バカ愛すべきキャラクターが誕生しています。≠MEの昭和ヤンキールックはアイドル史上、最高な変貌ぶりかと。難しいことを考えずに楽しめるエンターテインメント作品です！」と語る。
冨田菜々風は「ヤンキーがアイドルに転生するという斬新な物語に、とてもワクワクしました。撮影では初めての挑戦が多く苦戦する日々でしたが、一度決めたことを貫くりゅなたちの姿に、自分自身も何度も奮い立たされ、すべてに全力で向き合えました」、櫻井ももは「ヤンキーがアイドルに転生する物語。そして、現役アイドルがヤンキーを演じるという挑戦。初めてのことに悩みながらも監督をはじめ携わってくださった皆さまに支えていただき、そして私自身が恋爆四姫の前向きさに支えられて全力でぶつかることができました！」と振り返る。
鈴木瞳美は「私自身この作品や役柄に何度も救われました。みなさんの感情を動かすきっかけになれたら嬉しいです！」、蟹沢萌子は「夢だった連続ドラマ出演、心から感謝でいっぱいです。共演者の皆さん、スタッフの皆さんの温かさに包まれながら、≠MEで新たな自分に挑戦させていただきました」とした。
ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』は、2026年6月10日25時09分より、日本テレビ系にて放送開始。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■脚本 オークラ
かなり前に書いてた企画がまさかの形に…！ しかも演じてくれるのは≠MEのみなさん。
「現役アイドルがこの役やるの!?」って最初はびっくりしたんだけど、いざ見たら想像以上の迫力で、完全にやられました。
バカバカしいのに、ちょっとグッとくる。そんな不思議な魅力のある深夜ドラマになったと思います。
そして盟友・塚地さんも最高の味出してくれてます。
■監督 住田崇
≠MEがコメディエンヌに。昭和ヤンキーマインドで芸能界のあらゆるタブーをぶっ壊し、かっこよくて、かわいい、バカ愛すべきキャラクターが誕生しています。≠MEの昭和ヤンキールックはアイドル史上、最高な変貌ぶりかと。難しいことを考えずに楽しめるエンターテインメント作品です！
■青山りゅな役 冨田菜々風(≠ME)
ヤンキーがアイドルに転生するという斬新な物語に、とてもワクワクしました。
撮影では初めての挑戦が多く苦戦する日々でしたが、一度決めたことを貫くりゅなたちの姿に、自分自身も何度も奮い立たされ、すべてに全力で向き合えました。
恋爆四姫は強くかっこよく、どこか愛おしい存在。そんなきゅん爆と出会い、新しい自分にも出会えた大切なこの物語が、どんな未来につながっていくのか。ぜひ最後まで見届けてくださると嬉しいです！
■虎白みお役 櫻井もも(≠ME)
ヤンキーがアイドルに転生する物語。そして、現役アイドルがヤンキーを演じるという挑戦。
初めてのことに悩みながらも監督をはじめ携わってくださった皆さまに支えていただき、そして私自身が恋爆四姫の前向きさに支えられて全力でぶつかることができました！
とにかくファンの皆さんや視聴者の方々の驚く姿や笑顔を楽しみに頑張ったので、ぜひ目一杯この作品を楽しんでいただけたら嬉しいです ご視聴よろしきゅんっ
■朱鳥ここな役 鈴木瞳美(≠ME)
この作品ではヤンキーという新たなジャンルに挑戦させていただきました。
ヤンキーがアイドルに転生するという未知の世界で、ギャルマインドなここなと、個性豊かな仲間と共に数々の困難を乗り越え行く、笑いあり涙ありの作品となっています。
私自身この作品や役柄に何度も救われました。
みなさんの感情を動かすきっかけになれたら嬉しいです！
■玄野ねね役 蟹沢萌子(≠ME)
ヤンキー×アイドル×転生!?
笑って泣けて青春を感じる宝箱のような作品となっています！
夢だった連続ドラマ出演、心から感謝でいっぱいです。共演者の皆さん、スタッフの皆さんの温かさに包まれながら、≠MEで新たな自分に挑戦させていただきました。ねねはクールな分析家。常に冷静なのに、時折覗くかわいい一面も…最高にプレシャスなキャラクターばかりで、先の読めない展開に毎週ワクワクしていただけたら嬉しいです！ 私達の燃えたぎるヤンキー魂が、皆様の世界を明るくできますように!!
【写真】元・伝説スケバン！ 冨田菜々風・鈴木瞳美ら主演4人のソロカット
オークラが今回、バカリズムや東京03などの映像を手掛け『架空OL日記』（読売テレビ）や『住住』（日本テレビ系）などのヒット作を持つ映像監督・住田崇とタッグを組み、およそ2年ぶりとなる日本テレビ連続ドラマをスタートさせる。
オークラは「かなり前に書いてた企画がまさかの形に…！ しかも演じてくれるのは≠MEのみなさん。『現役アイドルがこの役やるの!?』って最初はびっくりしたんだけど、いざ見たら想像以上の迫力で、完全にやられました。バカバカしいのに、ちょっとグッとくる。そんな不思議な魅力のある深夜ドラマになったと思います」とコメント。
住田崇監督は「≠MEがコメディエンヌに。昭和ヤンキーマインドで芸能界のあらゆるタブーをぶっ壊し、かっこよくて、かわいい、バカ愛すべきキャラクターが誕生しています。≠MEの昭和ヤンキールックはアイドル史上、最高な変貌ぶりかと。難しいことを考えずに楽しめるエンターテインメント作品です！」と語る。
冨田菜々風は「ヤンキーがアイドルに転生するという斬新な物語に、とてもワクワクしました。撮影では初めての挑戦が多く苦戦する日々でしたが、一度決めたことを貫くりゅなたちの姿に、自分自身も何度も奮い立たされ、すべてに全力で向き合えました」、櫻井ももは「ヤンキーがアイドルに転生する物語。そして、現役アイドルがヤンキーを演じるという挑戦。初めてのことに悩みながらも監督をはじめ携わってくださった皆さまに支えていただき、そして私自身が恋爆四姫の前向きさに支えられて全力でぶつかることができました！」と振り返る。
鈴木瞳美は「私自身この作品や役柄に何度も救われました。みなさんの感情を動かすきっかけになれたら嬉しいです！」、蟹沢萌子は「夢だった連続ドラマ出演、心から感謝でいっぱいです。共演者の皆さん、スタッフの皆さんの温かさに包まれながら、≠MEで新たな自分に挑戦させていただきました」とした。
ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』は、2026年6月10日25時09分より、日本テレビ系にて放送開始。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■脚本 オークラ
かなり前に書いてた企画がまさかの形に…！ しかも演じてくれるのは≠MEのみなさん。
「現役アイドルがこの役やるの!?」って最初はびっくりしたんだけど、いざ見たら想像以上の迫力で、完全にやられました。
バカバカしいのに、ちょっとグッとくる。そんな不思議な魅力のある深夜ドラマになったと思います。
そして盟友・塚地さんも最高の味出してくれてます。
■監督 住田崇
≠MEがコメディエンヌに。昭和ヤンキーマインドで芸能界のあらゆるタブーをぶっ壊し、かっこよくて、かわいい、バカ愛すべきキャラクターが誕生しています。≠MEの昭和ヤンキールックはアイドル史上、最高な変貌ぶりかと。難しいことを考えずに楽しめるエンターテインメント作品です！
■青山りゅな役 冨田菜々風(≠ME)
ヤンキーがアイドルに転生するという斬新な物語に、とてもワクワクしました。
撮影では初めての挑戦が多く苦戦する日々でしたが、一度決めたことを貫くりゅなたちの姿に、自分自身も何度も奮い立たされ、すべてに全力で向き合えました。
恋爆四姫は強くかっこよく、どこか愛おしい存在。そんなきゅん爆と出会い、新しい自分にも出会えた大切なこの物語が、どんな未来につながっていくのか。ぜひ最後まで見届けてくださると嬉しいです！
■虎白みお役 櫻井もも(≠ME)
ヤンキーがアイドルに転生する物語。そして、現役アイドルがヤンキーを演じるという挑戦。
初めてのことに悩みながらも監督をはじめ携わってくださった皆さまに支えていただき、そして私自身が恋爆四姫の前向きさに支えられて全力でぶつかることができました！
とにかくファンの皆さんや視聴者の方々の驚く姿や笑顔を楽しみに頑張ったので、ぜひ目一杯この作品を楽しんでいただけたら嬉しいです ご視聴よろしきゅんっ
■朱鳥ここな役 鈴木瞳美(≠ME)
この作品ではヤンキーという新たなジャンルに挑戦させていただきました。
ヤンキーがアイドルに転生するという未知の世界で、ギャルマインドなここなと、個性豊かな仲間と共に数々の困難を乗り越え行く、笑いあり涙ありの作品となっています。
私自身この作品や役柄に何度も救われました。
みなさんの感情を動かすきっかけになれたら嬉しいです！
■玄野ねね役 蟹沢萌子(≠ME)
ヤンキー×アイドル×転生!?
笑って泣けて青春を感じる宝箱のような作品となっています！
夢だった連続ドラマ出演、心から感謝でいっぱいです。共演者の皆さん、スタッフの皆さんの温かさに包まれながら、≠MEで新たな自分に挑戦させていただきました。ねねはクールな分析家。常に冷静なのに、時折覗くかわいい一面も…最高にプレシャスなキャラクターばかりで、先の読めない展開に毎週ワクワクしていただけたら嬉しいです！ 私達の燃えたぎるヤンキー魂が、皆様の世界を明るくできますように!!