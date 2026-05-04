4日、上信越自動車道の新井パーキングエリアで、駐車していた車20台以上の窓ガラスが割れる被害がありました。強風によるものとみられています。



警察によりますと、4日午後3時すぎ、上信越自動車道の新井パーキングエリアの駐車場から「強風で車の窓ガラスが割れた」と110番通報がありました。これまでに20台以上の車の窓ガラスが割れているのが確認されていて、いずれも運転席側だということです。当時 現場では強い風が吹いていて、飛んできた石や風圧で割れたとみられています。車内にいた20代の女性1人がガラスの破片で足を切りましたが軽傷です。