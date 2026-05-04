5年ぶりグラビア話題の寺本莉緒、オフショルダードレス姿が美しい「素敵です」「超カワイイ」
女優でタレントの寺本莉緒が3日までにinstagramを更新。オフショルダードレス姿を披露し、ファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】水着姿などキラーカットがいっぱい！寺本莉緒2nd写真集より厳選カット
寺本が投稿したのは、2日に行われた第4回横浜国際映画祭レッドカーペットのオフショット。写真には、海をバックに白のオフショルダードレスで佇む寺本の姿が収められている。
3月に劇場公開された映画『東京逃避行』に出演し、4月にはデビュー10周年を記念した2nd写真集『RIO』をリリース。約5年ぶりのグラビア復帰も話題となっている。
そんな寺本の近影に、ファンからは「素敵です」「超カワイイ」「すっごく綺麗」などの声が相次いでいる。
引用：「寺本莉緒」instagram（@rio_teramoto）
【写真】水着姿などキラーカットがいっぱい！寺本莉緒2nd写真集より厳選カット
寺本が投稿したのは、2日に行われた第4回横浜国際映画祭レッドカーペットのオフショット。写真には、海をバックに白のオフショルダードレスで佇む寺本の姿が収められている。
3月に劇場公開された映画『東京逃避行』に出演し、4月にはデビュー10周年を記念した2nd写真集『RIO』をリリース。約5年ぶりのグラビア復帰も話題となっている。
そんな寺本の近影に、ファンからは「素敵です」「超カワイイ」「すっごく綺麗」などの声が相次いでいる。
引用：「寺本莉緒」instagram（@rio_teramoto）