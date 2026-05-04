

Aぇ! group

Aぇ! groupは、全国8都市30公演を巡るアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」の大阪城ホール公演で、グループとして初となるライブ会場からの生配信を実施。5月11日に全45曲をサブスク解禁することを発表した。

【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MV Teaser #1

生配信はMCコーナー冒頭からスタート。地元・関西ということもあり、会場の熱気が高まる中で、事前に予告されていた重大発表の瞬間を迎えた。ステージ上のモニターには、これまでリリースしてきた楽曲タイトルが次々と映し出され、続いて4thシングル「でこぼこライフ」のティザー映像、そして最後に「2026.5.11 全45曲サブスク解禁」の文字が表示されると、大歓喜の歓声に包まれた。佐野晶哉は「サブスクやりまーす！」と笑顔で報告し、末澤誠也も「気軽に聴いてもらえるってことやもんね！」とコメント。メンバー自身もこの解禁を心待ちにしていた様子を見せた。

さらに、正門良規が「１曲披露されていない曲があるんですよね」と切り出すと会場はどよめき、「でこぼこライフって言うんですけど…今から披露していいですか？」という言葉に、大きな歓声が沸き起こり、映画の世界観とリンクした“シェーポーズも登場するコミカルなダンスが特徴の「でこぼこライフ」を初披露。初披露ながらも完成度の高いパフォーマンスで観客を魅了した。

パフォーマンス後には“自称”パーフェクトと称してデビュー発表時のような喜びを見せ、会場を笑いに包む場面も。こうして、ライブ会場から初となる生配信は大盛況のうちに幕を閉じた。サブスク解禁スペシャルサイト：https://sp.universal-music.co.jp/aegroup/subscription/