サッカー元日本代表の都並敏史氏（64）、柿谷曜一朗氏（35）、森脇良太氏（40）が4月30日深夜に放送されたテレビ東京「FOOT×BRAIN」（土曜深夜2・35）に出演。今月15日に発表されるW杯北中米大会の日本代表メンバー26人を大胆予想した。

番組では「どこよりも早いW杯北中米大会メンバー予想SP」として先週に続いて2週に渡って放送。選考にあたっては主観が入らないように基準を設定。優勝に向け全8試合を戦い抜ける26人。さらに収録日である4月6日時点のコンディションを加味してもらったと説明。怪我からの復帰が不透明となっているMF遠藤航（リバプール）、MF南野拓実（モナコ）の2人を外しての選考となった。

都並氏は去年3月を最後に代表活動から遠ざかっているMF守田英正（スポルティング）について「ちょっとコンディションが悪かったんだよね一時期。上がってくれば入れるという選手」と言及。柿谷氏は「スコットランド戦の時に鎌田君を1アンカーで使ったじゃないですか?アレをやるなら守田君が必要」と話した。

一方で森脇氏は「ここで守田選手が加わってくるってありますかね?」と疑問の声。悩んだ様子の都並氏が「（代表活動に）いないって結構デカいもんね」と話すと、同調した柿谷氏も「最終選考（欧州遠征）の場にも立たなかったっていう見方もできますしね」とコメント。守田の選出が難しいかもしれないという方向になった。

さらに都並氏は「遠藤と組んでいた時はボールも奪えるし、展開力も上がってきていた。そのボールを奪えるってところをこちら（佐野海舟）が全部いっちゃったから。そこが被ってくるとどっちかがいなくなるのかなと。田中碧は調子を上げてきているし…」と再び悩み顔。最終的には3人とも苦渋の決断として守田の選外を予想。ボランチは最大4枠になるだろうとし佐野海舟(マインツ)、鎌田大地（クリスタルパレス）、田中碧（リーズ）、藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)が入るとした。

＜W杯日本代表予想メンバー26人＞

【GK】

大迫敬介（広島）、早川友基(鹿島)、鈴木彩艶（パルマ）

【DF】

谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、冨安健洋（アヤックス）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）、瀬古歩夢(ルアーブル)、渡辺剛(フェイエノールト)、伊藤洋輝(Bミュンヘン)

【MF、FW】

長友佑都（FC東京）、前田大然（セルティック）、中村敬斗（Sランス）、田中碧（リーズ）、佐野海舟(マインツ)、鎌田大地（クリスタルパレス）、藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)、堂安律（Eフランクフルト）、伊東純也(ゲンク)、三笘薫(ブライトン)、塩貝健人(ボルフスブルク)、鈴木唯人(フライブルク)、久保建英（Rソシエダード）、町野修斗(ボルシアMG)、上田綺世(フェイエノールト)、小川航基(NECナイメヘン)