低気圧が発達しながら北海道付近に進み、前線が西日本から北日本を通過する見込みです。明け方にかけて雨の降る所が多く、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。

■全国の4日（月・みどりの日）の天気

日中は、西・東日本の太平洋側では日差しが戻りますが、北海道や日本海側では、午後も雨が降りやすく、傘が手放せない天気となりそうです。また、北海道ではオホーツク海側を中心に雪が降り、積もる所もありそうです。車の運転はご注意ください。東北では暴風が吹くおそれがあり、交通機関の乱れに十分注意が必要です。

最低気温は、九州から東北で15℃前後の所が多いでしょう。日中は関東で気温が上がり、内陸では30℃近くの暑さとなる所もありそうです。こまめな水分補給を心がけてください。

予想最低気温（前日差）
札幌　　　10℃（＋4　5月下旬）
仙台　　　14℃（＋3　6月上旬）
新潟　　　15℃（＋4　5月下旬）
東京都心　18℃（＋2　6月中旬）
名古屋　　17℃（＋1　5月下旬）
大阪　　　17℃（±0　5月下旬）
広島　　　15℃（-1　5月中旬）
高知　　　15℃（-1　5月中旬）
福岡　　　15℃（-2　平年並み）
鹿児島　　16℃（-1　平年並み）
那覇　　　19℃（-3　4月中旬）

予想最高気温（前日差）
札幌　　　17℃（-1　5月中旬）
仙台　　　23℃（＋1　6月中旬）
新潟　　　19℃（-8　4月下旬）
東京都心　26℃（±0　6月中旬）
名古屋　　23℃（-1　平年並み）
大阪　　　22℃（±0　4月下旬）
広島　　　21℃（＋3　4月下旬）
高知　　　22℃（＋3　4月下旬）
福岡　　　21℃（＋1　4月下旬）
鹿児島　　22℃（＋1　4月中旬）
那覇　　　23℃（-5　3月下旬）

■全国の週間予報

5日（こどもの日）以降、西日本から北日本では晴れる日が続くでしょう。ただ、5日から6日は北日本で風が強く、交通機関が乱れるおそれがあります。最新の気象情報・交通情報を確認するようにしてください。沖縄は雨の降る日が続き、梅雨入りするかもしれません。