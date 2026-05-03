低気圧が発達しながら北海道付近に進み、前線が西日本から北日本を通過する見込みです。明け方にかけて雨の降る所が多く、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。

■全国の4日（月・みどりの日）の天気

日中は、西・東日本の太平洋側では日差しが戻りますが、北海道や日本海側では、午後も雨が降りやすく、傘が手放せない天気となりそうです。また、北海道ではオホーツク海側を中心に雪が降り、積もる所もありそうです。車の運転はご注意ください。東北では暴風が吹くおそれがあり、交通機関の乱れに十分注意が必要です。

最低気温は、九州から東北で15℃前後の所が多いでしょう。日中は関東で気温が上がり、内陸では30℃近くの暑さとなる所もありそうです。こまめな水分補給を心がけてください。

予想最低気温（前日差）

札幌 10℃（＋4 5月下旬）

仙台 14℃（＋3 6月上旬）

新潟 15℃（＋4 5月下旬）

東京都心 18℃（＋2 6月中旬）

名古屋 17℃（＋1 5月下旬）

大阪 17℃（±0 5月下旬）

広島 15℃（-1 5月中旬）

高知 15℃（-1 5月中旬）

福岡 15℃（-2 平年並み）

鹿児島 16℃（-1 平年並み）

那覇 19℃（-3 4月中旬）

■全国の週間予報

予想最高気温（前日差）札幌 17℃（-1 5月中旬）仙台 23℃（＋1 6月中旬）新潟 19℃（-8 4月下旬）東京都心 26℃（±0 6月中旬）名古屋 23℃（-1 平年並み）大阪 22℃（±0 4月下旬）広島 21℃（＋3 4月下旬）高知 22℃（＋3 4月下旬）福岡 21℃（＋1 4月下旬）鹿児島 22℃（＋1 4月中旬）那覇 23℃（-5 3月下旬）

5日（こどもの日）以降、西日本から北日本では晴れる日が続くでしょう。ただ、5日から6日は北日本で風が強く、交通機関が乱れるおそれがあります。最新の気象情報・交通情報を確認するようにしてください。沖縄は雨の降る日が続き、梅雨入りするかもしれません。