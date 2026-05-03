「走りが格段にイイ」100系のランドクルーザー

トヨタ・ランドクルーザーを買い集めるトーマス・オーブリー・フレッチャー氏だが、普段の足は最初に手に入れた100系だ。「走りが格段にイイんです」。と理由を話す。

【画像】1人の英国人がコレクションするランドクルーザー 現行の250と300、ハイラックスも 全154枚

サスペンションは前が独立懸架式で、ステアリングはラック＆ピニオン式。4.2Lの直列6気筒ディーゼルターボは、204psと逞しい。V8エンジン版も存在し、英国では「アマゾン」のサブネームで親しまれてきた。



トヨタ・ランドクルーザー・アマゾン（HDJ100／1998〜2007年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

丸みを帯びたスタイリングは、80系からの正常進化だろう。インテリアは現代性を強め、インフォテインメント用モニターがダッシュボード中央に据えられる。物理スイッチは、乗用車ライクにデザインされている。

4速ATだから、運転の楽しさでは他のランドクルーザーに届かないかもしれないが、乗り心地の良さは歴然。重厚な防音材の効果で静寂性も優れ、走行時の洗練度は高い。

世界中で重宝されるハイラックス

フレッチャーが抱くトヨタのオフローダー愛は、ランドクルーザーだけに留まらない。悪路も走れるピックアップトラック、ハイラックスにも情熱は向けられた。他を圧倒する耐久性を理由に、予算規模の小さい国では軍用車に登用されるほど。

初代の登場は1968年で、トヨタ・ライトスタウトの後継モデル。ランドクルーザーより価格や維持費を抑えられ、荷台が生む実用性の高さから、世界中で重宝されてきた。



トヨタ・ハイラックス・レイダー（4代目／1984〜1997年／南アフリカ仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

フレッチャーのお気に入りは、ハイラックス・サーフ。当初は荷台部分へFRP製キャノピーが被せられ、リアウインドウを開くと長いサーフボードを積めることから、その名が与えられた。北米では4ランナーと呼ばれつつ、ワゴンボディへ進化したが。

「サーフボードを積んだ事はありませんが、とにかく良いクルマです。先日、家族でハイラックス・サーフに乗ってロンドンへ向かったんですが、渋滞の高速道路でも快適でした。非常に使えますよ」

1997年までケープタウンで生産された「レイダー」

ダブルキャブの南アフリカ仕様、ハイラックス・レイダーも、筆者の目には魅力的に映る。軽いボディにショートレシオのトランスミッションで、驚くほどスポーティ。2.2L 4気筒エンジンでも、彼のコレクションの中で、最も加速は鋭いだろう。

お決まりのリフトアップ・カスタムで、姿勢制御は緩い。ステアリングの正確性も今ひとつだが、カーブが続く農道を小気味よく急げる。乗り心地は、褒められないけれど。



トヨタ・ハイラックス・レイダー（4代目／1984〜1997年／南アフリカ仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

当初は英国内でクルマを探していたフレッチャーだが、最近はニュージーランドやアイルランド、中東、南アフリカにも範囲を広げた。そのおかげで、1997年までケープタウンで生産されていた、珍しい「レイダー」も捜索網へ引っかかることになった。

ポルシェ911が愛される理由と同じ？

「自分へクルマを勧めてくれる人は、個人的な利益を求めていないんですよ。凄く良さそうな80系を見つけたから、このサイトを見てと、連絡が届くんです」

「投資目的で、買い集めているわけではありません。海外出張で違う国にいても、自宅の倉庫にはコレクションがあると考えるだけで、喜びを感じられます。コレクションの1台を転売して、数1000ポンド（数10万円）稼いでも、無意味でしょう」



トヨタ・ランドクルーザー（FJ40／1960〜1986年／海外仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

「ポルシェ911が愛される理由は、美しさに加えて、優れた設計へ共感するからだと思います。かつての技術者は、素晴らしい仕事をしました。ランドクルーザーでも同じだと思いますし、ファンが増えるのは当然でしょうね」。突飛な比較だが、うなずける。

2棟目の倉庫にも侵食し始めたランクル

フレッチャーは、「4代目の80系を購入したばかりなんです」。と微笑む。資金が貯まるのと、もう1台増やそうという気持ちが膨らむまでに、半年は必要だろうと続ける。

それでも、70系のトゥループキャリアが、次期候補のトップへ据えられている。トヨタ版ハマーといえる、メガクルーザーにも関心はあるという。



トーマス・オーブリー・フレッチャー氏と、倉庫へ並んだ彼のランクル・コレクション

ところが取材の後日、80系を2台と70系のプラド・セミロングを購入したと、彼からメールがあった。既に倉庫は、ランドクルーザーでパンパンだったと記憶している。2棟目の倉庫にも、不屈のトヨタは侵食し始めたに違いない。

トヨタ・ランドクルーザー 4台のスペック トヨタ・ランドクルーザー（FJ40／1960〜1986年／海外仕様）

英国価格：3215ポンド（1976年時）／4万5000ポンド（約945万円）以下（現在）

生産数：約110万台

全長：3840mm

全幅：1665mm

全高：1930mm

最高速度：135km/h

0-97km/h加速：18.7秒

燃費：5.7km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1655kg

パワートレイン：直列6気筒4230cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：126ps/3600rpm

最大トルク：27.6kg-m/1800rpm

ギアボックス：3・4速マニュアル／四輪駆動

トヨタ・ランドクルーザー（HJ61／1980〜1992年／英国仕様）

英国価格：−ポンド（新車時）／6万ポンド（約1260万円）以下（現在）

生産数：40万6700台

全長：4750mm

全幅：1800mm

全高：1815mm

最高速度：120km/h

0-97km/h加速：18.0秒

燃費：7.8km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1900kg

パワートレイン：直列6気筒3980cc ターボチャージャー OHV

使用燃料：軽油

最高出力：135ps/3500rpm

最大トルク：32.0kg-m/1800rpm

ギアボックス：4速マニュアル／四輪駆動

トヨタ・ランドクルーザー（HDJ80／1990〜1997年／英国仕様）



トヨタ・ランドクルーザー（HDJ80／1990〜1997年／英国仕様）

英国価格：3万866ポンド（1996年時）／5万ポンド（約1050万円）以下（現在）

生産数：約55万台

全長：4820mm

全幅：1900mm

全高：1900mm

最高速度：165km/h

0-97km/h加速：15.0秒

燃費：8.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：2170kg

パワートレイン：直列6気筒4164cc ターボチャージャー OHC

使用燃料：軽油

最高出力：170ps/3600rpm

最大トルク：38.6kg-m/2500rpm

ギアボックス：5速マニュアル／四輪駆動

トヨタ・ランドクルーザー・アマゾン（HDJ100／1998〜2007年／英国仕様）

英国価格：4万8160ポンド（2006年時）／4万5000ポンド（約945万円）以下（現在）

生産数：−台

全長：4890mm

全幅：1940mm

全高：1860mm

最高速度：170km/h

0-97km/h加速：13.6秒

燃費：8.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：2490kg

パワートレイン：直列6気筒4164cc ターボチャージャー OHC

使用燃料：軽油

最高出力：204ps/3400rpm

最大トルク：43.7kg-m/1200rpm

ギアボックス：4速オートマティック／四輪駆動