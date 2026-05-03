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JCBの新制度は「神アプデ」だった。MyJCB Payで実現するポイント二重取りの仕組み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「【J-Point開始3ヶ月】JCBマニアが語る新ポイント制度の評価！ぶっちゃけ「改悪」？それとも「神アプデ」？」と題した動画を公開した。

動画では、クレジットカードを40枚以上発行してきたゴールドカードマニアが、JCBオリジナルシリーズの新ポイント制度「J-POINT」について、その進化の全貌と驚きのメリットを解説している。



動画の冒頭でマニアは、JCBが直接発行するプロパーカードであるJCBオリジナルシリーズについておさらいする。

付帯する特典が手厚いという長所がある一方で、最大のデメリットは「基本還元率が0.5%と低いこと」だと指摘した。

しかし、新制度「J-POINT」の導入により、マクドナルドやスターバックスといった特定のパートナー店での還元率が大幅に向上し、この弱点が克服されたと語る。



新制度のさらなる進化として、マニアは「1ポイントあたり1円相当」と価値が直感的に分かりやすくなった点や、「200円ごとに1ポイント」の付与に変更された点を挙げる。

また、これまでは年間利用額に応じて翌年のポイント倍率が決まる仕組みだったが、新制度では「50万円使った瞬間にボーナス」が付与されるようになり、お得さを即座に実感できるようになったと説明した。



そして、マニアが「最大のアプデ」と強調するのが「MyJCB Pay」でのポイント利用だ。これまではポイントの使い道に課題があったが、街中の店舗でそのままキャッシュレス決済として使えるようになったという。

驚くべきことに、MyJCB Payの仕組みは決済した分を後からポイントで相殺するため、ポイントで支払った分にも新たなポイントが付与され、「実質的なポイントの二重取り」が可能になると解説している。



マニアは、このアップデートによりJCBが他社の高還元カードに対して「本気で対抗しに行っている」と評価した。

日々の支払いで賢くポイントを貯め、さらにそのポイントを使って得をするという新しい仕組みは、読者の知的好奇心を満たすだけでなく、実生活に役立つ強力な武器となりそうだ。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/