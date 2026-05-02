姫路のルーキー野末朋那が膝のコンディション不良により手術を実施

1日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は、アウトサイドヒッターの野末朋那（23）が膝のコンディション不良により手術を行ったと、クラブ公式サイトで発表した。

静岡県出身の野末は龍谷大学を卒業後、2025年に姫路へ入団。ルーキーイヤーとなった今シーズンはSVリーグ女子のレギュラーシーズン15試合でベンチ入りした。

野末は1日（金）に手術を実施。現在は復帰に向け、リハビリを開始しているという。なお、16日（土）に開催予定のファン感謝DAYについて、野末はリハビリ期間中のため不参加としている。

野末はクラブを通してコメントしている。

「いつも温かいご声援ありがとうございます。このたび、膝のコンディション不良のため、手術を受ける決断をいたしました。今シーズンの感謝の気持ちを直接お伝えできる機会に参加できないこと、そして皆さんにお会いできないことをとても寂しく感じています。復帰まで少し時間はかかりますが、この期間も自分自身と向き合い、さらに強くなって戻ってきます！来シーズン、元気にプレーする姿を皆さんにお見せできるよう、治療とリハビリに全力で取り組みます。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします！」