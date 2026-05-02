ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の堀夏喜（２８）が２日、都内で行われた「１ｓｔ写真集『ＬＩＶＩＮＧ ＦＯＲ』刊行記念イベント」に出席した。

念願の１ｓｔ写真集の舞台はフランス・パリだ。「暮らすように過ごす」をテーマにスタッフらと共同生活を行いながら全編ノーメイクで撮影。リアルな堀の素顔を収めた。

書籍を手に取った堀は夢心地だ。「写真集について考えている時間も好きだったので、とうとう出たんだと。親心的な寂しさもあります」と明かすと「僕という人間を一冊にまとめたらこうなるよなという本ができています」と胸を張った。



ファッションや映画などの文化に触れるうちにパリの虜に。「絶対行ってみたい」と切望していた地だったが、撮影初日から試練が待ち受けていた。「シャワーを浴びるシーンがあるんですけど、直前までお湯が出ていたのに撮影では冷水しか出なくてめちゃめちゃ寒くて。そこから一日震えて過ごしましたね」と回顧し苦笑いを浮かべた。

夢のひとつを叶えた堀。次回作が決まれば、今度はロンドンを訪ねたいそうで「自分の興味あるカルチャーもありますし、音楽も盛ん。刺激を受けられそう」と胸を高鳴らせた。