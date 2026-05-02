歌手の山本リンダが、ステージ前のレッスン風景を公開した。

【映像】サウナスーツ2枚を着込んで激しいダンスレッスン

山本は、5月1日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、75歳の現在でも「年間100くらい」のステージをこなしているという山本に黒柳が「（ステージに）お立ちになる前には猛レッスンなさる？」と質問した。

山本は「そうですね。もう慣れてる歌だけの場合は猛レッスンしなくて大丈夫なんですけど、やっぱりコンサートとかで新しいものあったり、また新しいダンサーの皆さんと振り付けを一緒に色々やるものがあったりすると、不器用なもんですから、一生懸命練習しないとダメなんです」と真摯に答えた。

そして、ステージ前のレッスン風景の映像を公開されると、厚着をしてストレッチやダンスの練習に取り組む山本の姿が。

黒柳が「この時サウナスーツを2枚お召しになってるんだって？中に」と尋ねると、山本は

「そうなんです。汗をすっごくかくんです。ですので、途中でそのままにしてると、少し休憩があったりすると、冷たくなっちゃうので急いでそのときは着替えて」とストイックな姿勢を垣間見せた。

そして「着替えて、また着替えて」と説明すると、黒柳は「すごい…」と感嘆した。

（『徹子の部屋』より）