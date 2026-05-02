中国のSNS・小紅書（RED）に4月30日、「日本の動物保護法（動物愛護管理法）はとても厳しい」との投稿があり、反響を呼んだ。

投稿者は環境省と警察庁による「動物の遺棄・虐待は犯罪です」とのポスターの写真をアップし、「愛護動物を虐待したり、傷付けたりした場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となる。愛護動物を遺棄したり、エサをやらなかったりした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる」と説明。「（中国）国内でも厳しくなることを願う」とつづった。

中国のネットユーザーからは「形だけの法律」「日本は野良猫が多い。ちゃんと罰せられていないのだろう」などと揶揄（やゆ）する声が上がったが、投稿者はこうした声に反論するように、日本国内で報道された動物虐待の事例をまとめたデータ画像を追加で投稿した。

また、「隣の芝生は青いなあ」「日本っていい国だね」「素晴らしい」「日本の基準に照らしたら、国内の99％の人は犬や猫を飼う資格はない」「動物を飼うハードルを引き上げるのは重要。国内では動物を飼うのが簡単すぎる。外国のように資格制度を導入すべき」「中国でも法整備されることを願う」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）