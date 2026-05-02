初夏の爽やかな海風を感じながら、ゆったりとお得に船旅を楽しみませんか？ さんふらわあトラベルから、2026年5月7日〜31日出発分を対象とした「【WEB予約限定】船旅まる得パック」を発売中です。

最大の魅力は、片道のフェリー運賃に豪華な船内夕朝食バイキングがセットになっていること。神戸〜大分、大阪〜志布志の2航路が対象で、徒歩プラン1万2,000円〜という圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。執筆時点で5月16日以降の予約が可能（※5月1日時点）となっており、マイカーやバイクでの乗船、さらにプライベートを確保できる個室へのアップグレードも選択が可能。一人旅からファミリーまで幅広いニーズに応えます。

夕朝食バイキング付きで圧倒的なコスパ

本プランの最大の特徴は、フェリーでの移動に加えて、船内レストランでの豪華な夕食バイキングと朝食バイキングがセットになっていること。対象となる航路は「神戸〜大分」および「大阪〜志布志」の2ルートです。

手軽に楽しむ「徒歩プラン」の料金体系

神戸〜大分：片道料金（※執筆時点で16日以降の予約が可能）

最も手軽な「徒歩プラン」でプライベートベッド（相部屋）を利用した場合、大人1名あたりの片道料金は、神戸〜大分航路が1万2,000円。

大阪〜志布志：片道料金（※執筆時点で16日以降の予約が可能）

大阪⇒志布志航路が1万6,000円と非常にリーズナブルに設定されています。

ファミリーに嬉しい特典

大人1名につき幼児（0歳〜未就学児）1名まで添い寝が無料となるため、小さな子ども連れのファミリー旅行にも最適。なお、4歳以上の幼児の食事代は別途船内での支払いが必要です。

マイカーやバイクの乗り入れも！

ツーリングやドライブ旅行を計画している方にも嬉しいのが、乗り物をともなうプランの充実です。

愛車と行く「バイクプラン」＆「マイカープラン」

片道自動二輪車（125cc以上）の航送料が含まれる「バイクプラン」や、片道乗用車（全長6メートル未満）の航送料が含まれる「マイカープラン」も用意されています。神戸〜大分航路の場合、バイクプランは2万円、マイカープランは2万9,000円から利用可能です。

「船室アップグレード」でプライベート空間を確保

基本プランの相部屋から、ご家族やグループでの利用に便利な個室へのアップグレードも可能です。追加料金を支払うことで、「スタンダード」（神戸〜大分航路）や「デラックス」（大阪〜志布志航路）の部屋へ変更が可能。プライベート空間でさらにリラックスした船旅を満喫できます。

シャトルバス連携で広がる「乗り継ぎ旅」の魅力

注目したいのはズバリ、大阪〜志布志航路を利用する際のアクセス性の良さです！

無料シャトルバス「さんふらわあライナー」の活用

志布志港から鹿児島市内（鹿児島中央駅）までは直接の公共交通機関がありませんが、大阪南港・志布志港から乗船した人は当日に限り、事前予約制で高速シャトルバス「さんふらわあライナー」を利用できます。通常は大人が片道2,100円、子どもは1,050円の乗車料金がかかりますが、現在はキャンペーン期間中につき無料で利用でき、大変おトクです。

船と鉄道を組み合わせた旅の提案

関西から夜行フェリーでゆったりと移動し、翌朝は海を眺めながらの朝食。そして専用バスで鹿児島市の中心部へ直行し、そこからはJR九州の観光列車やローカル線へと乗り継ぐ……といった、乗り物ファン垂涎のシームレスな旅行計画を立てることが可能。移動そのものをエンターテインメントとして楽しむ「船と鉄道のハイブリッド旅」の拠点として、このまる得パックは非常に優秀な選択肢と言えるでしょう。

目覚めれば、そこはもう九州。朝食バイキングでエネルギーをチャージして、そのまま愛車や無料バスで観光へと駆け出す--。時間を有効活用しつつ、移動そのものをご褒美に変えてくれる「船旅まる得パック」。5月の爽やかな風を感じに、海路からの九州入りを計画してみてはいかがでしょうか。

（画像：さんふらわあトラベルのHPより）

鉄道チャンネル編集部

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