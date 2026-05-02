¥¢¥Ë¥á¡ØÉ¹¤Î¾ëÊÉ¡Ù¡ß¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¥³¥é¥Ü³«ºÅÃæ¡¡¾®Àã¤¿¤Á4¿Í¤¬¹¾¤ÎÅç¥°¥ë¥á¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤
¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤È¡¢2026Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÉ¹¤Î¾ëÊÉ¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤¬2026Ç¯4·î27Æü¡Á7·î12Æü¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉ¹¤Î¾ëÊÉ¡ß¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î¾ÞÉÊ¤Ê¤É
¾ÅÆî¤òË¬¤ì¤¿4¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¥ê¥¢¤ò½ä¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¡¢½é²Æ¤Î¹¾¤ÎÅç¥¨¥ê¥¢¤Î³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¾®ÅÄµÞÀþ Æ£Âô±Ø¡ÁÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç±Ø¤È¡¢¹¾¥ÎÅÅÁ´Àþ¤¬¾è¤ê¹ß¤ê¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¾¤ÎÅç¡¦³ùÁÒ¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¡ÊÉ¹¤Î¾ëÊÉ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼ÉÕ¡Ë¡×¤ò¡¢EMot¥¢¥×¥ê¡¿EMot¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ë¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¾¤ÎÅç¡¦³ùÁÒ¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¡×¤ÏÈ¯±Ø¤´¤È¤Ë²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤ª¤È¤ÊÎÁ¶â¤Ç¡¢¿·½É¤¬1640±ß¡¢¿·É´¹ç¥öµÖ¤¬1330±ß¡¢Ä®ÅÄ¤¬1180±ß¡£¤³¤É¤â¤Ï¤¤¤º¤ì¤â430±ß¡£
¾®ÅÄµÞ¹¾¥ÎÅçÀþ¤ÎÆ£Âô±Ø¤ÈÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç±Ø¡¢¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¤Î¹ô¾Â±Ø¤È¹¾¥ÎÅç±Ø¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¡£¤³¤Î´ë²è¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¹¾¥ÎÅÅ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡ÖÉ¹Àî¾®Àã¡×¤Ê¤É¡¢¹¾¤ÎÅç¤ÎÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤à4¿Í¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¥Ñ¥Í¥ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÆâ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×Âæ»æ²èÌÌ¤«¤éÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ²ÄÇ½¡£Á´4¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤È¡Ö¤á¤¸¤ë¤·¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡ÊÁ´4¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃêÁª¤Ç100¿Í¤Ë¡Ö¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¤á¤¸¤ë¤·¥Á¥ã¡¼¥à¤ÎÇÛÉÛ¾ì½ê¤ÏÆ£Âô±Ø¤¬ºÇ´ó¤ê¤Î¡ÖODAKYU¾ÅÆîGATE¡×¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢4¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢µÇ°»£±Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£