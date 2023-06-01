あばれる君の読切漫画『最強ジャンプ』掲載へ ギャグサバイバルで「読み込んでくれ！」
お笑いタレント・あばれる君のサバイバルギャグ漫画『サバ小最強 あばれる君』が、6月4日発売の『最強ジャンプ』7月号にて掲載されることが発表された。テレビ東京の人気番組『おはスタ』との連動企画で、ルノアール兄弟が描く特別読切となっている。
【画像】付録の『怪獣8号』ミニ色紙風カードなど
作品内容について、あばれる君は「最高のギャグサバイバル漫画が登場！！いざとなった時、ためになるかはわからない？！だがしかし、キミが笑い転げることは確実だ！！あばれる君×サバイバル＝ギャグアバイバル！！読み込んでくれ！！」と呼びかけている。
また、同誌7月号では『怪獣８号』を特集し、表紙は作者・松本直也の描きおろし。付録には、松本描きおろしの日本防衛隊 第１部隊 “最強の隊長”である鳴海弦のミニ色紙風カードと、ホロステッカー３種がついてくる（ホロステッカー３種のうち１種が描きおろしイラスト）。
ほかにも第３部隊入隊試験になぞらえたお楽しみクイズページや、昨年末に製作を発表したオリジナルショートアニメ「鳴海の平日」に関する新情報も掲載される。
『最強ジャンプ』は、「週刊少年ジャンプ」と「Vジャンプ」（ともに集英社）の合同増刊誌として、2010年に第１号を発売。その後2011年から月刊誌、2014年から隔月刊誌として刊行され、2021年8月のリニューアルとともに、再月刊化。漫画・ホビー・ゲームなどを中心に、勉強＋エンタメとして、楽しく学べる“勉タメ”特集を打ち出している小学生向け月刊漫画雑誌となっている。毎月4日発売。
【画像】付録の『怪獣8号』ミニ色紙風カードなど
作品内容について、あばれる君は「最高のギャグサバイバル漫画が登場！！いざとなった時、ためになるかはわからない？！だがしかし、キミが笑い転げることは確実だ！！あばれる君×サバイバル＝ギャグアバイバル！！読み込んでくれ！！」と呼びかけている。
ほかにも第３部隊入隊試験になぞらえたお楽しみクイズページや、昨年末に製作を発表したオリジナルショートアニメ「鳴海の平日」に関する新情報も掲載される。
『最強ジャンプ』は、「週刊少年ジャンプ」と「Vジャンプ」（ともに集英社）の合同増刊誌として、2010年に第１号を発売。その後2011年から月刊誌、2014年から隔月刊誌として刊行され、2021年8月のリニューアルとともに、再月刊化。漫画・ホビー・ゲームなどを中心に、勉強＋エンタメとして、楽しく学べる“勉タメ”特集を打ち出している小学生向け月刊漫画雑誌となっている。毎月4日発売。
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