１日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに反発。決算内容が好感された東京エレクトロン<8035.T>が大幅高となり、全体相場を押し上げた。



大引けの日経平均株価は前日比２２８円２０銭高の５万９５１３円１２銭。プライム市場の売買高概算は２３億１２７９万株。売買代金概算は７兆６８４１億円となった。値上がり銘柄数は６７０と全体の約４２％、値下がり銘柄数は８４４、変わらずは６０銘柄だった。



前日の米株式市場は、ＮＹダウは７９０ドル高と上昇し、ナスダック指数は最高値を更新した。米株高を受け、日経平均株価は堅調に推移した。前日に好決算を発表した東エレクが急伸し、上場来高値を更新。１銘柄で日経平均株価を約３００円押し上げた。ソフトバンクグループ<9984.T>の上昇も寄与した。同じく好決算を受け、大手商社株が買われた。日経平均株価は一時４００円あまり上昇する場面があったが、東京市場はゴールデンウイークで明日から６日まで休場となることもあり、ポジション調整で大引けにかけやや伸び悩んだ。為替相場は、政府・日銀による円買い介入で１ドル＝１５７円台前半へ大幅なドル安・円高が進行した。



個別銘柄では、レーザーテック<6920.T>やキーエンス<6861.T>、ダイキン工業<6367.T>、ＩＨＩ<7013.T>が値を上げた。三菱商事<8058.T>や伊藤忠商事<8001.T>、住友商事<8053.T>、双日<2768.T>、豊田通商<8015.T>が買われた。パナソニック ホールディングス<6752.T>や京セラ<6971.T>が上昇し、東京電力ホールディングス<9501.T>やＪＲ東日本<9020.T>が高い。



一方、キオクシアホールディングス<285A.T>やアドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>が安く、フジクラ<5803.T>や古河電気工業<5801.T>が軟調。任天堂<7974.T>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>が値を下げ、日立製作所<6501.T>やトヨタ自動車<7203.T>が下落した。



出所：MINKABU PRESS