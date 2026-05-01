【みずがめ座】2026年5月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2026年5月の運勢を占います。
【今月のカード：魔術師（The Magician）／逆位置】
「魔術師」の逆位置は、じっくりと勉強し、知識を身に付けることを意味します。
今月は、資格や気になっていたものについて深く考え、学びを積み重ねる1カ月となりそう。
ただし、内にこもりすぎるのは注意。自分の考えを話して、気持ちを共有することがモチベーション維持の秘訣（ひけつ）です。
【ラッキーカラー：ネイビー】
ネイビーは落ち着いて学びに向き合いながら、着実に力を身に付ける手助けをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
【今月のカード：魔術師（The Magician）／逆位置】
「魔術師」の逆位置は、じっくりと勉強し、知識を身に付けることを意味します。
今月は、資格や気になっていたものについて深く考え、学びを積み重ねる1カ月となりそう。
【ラッキーカラー：ネイビー】
ネイビーは落ち着いて学びに向き合いながら、着実に力を身に付ける手助けをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)