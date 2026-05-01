今年10月より放送予定 池井戸潤原作・日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」にて「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重亮を演じる主演の大泉 洋がクランクインを迎えた。

原作の「俺たちの箱根駅伝」は、日本のお正月の風物詩となった「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。

学生ランナー達の力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして箱根駅伝は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか-- 。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフ達の闘いが同時進行で描かれる、かつてないスケールの感動作となっている。

これまで発表したキャストには、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重亮役に大泉、古豪 明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役に山下智久、明誠学院大学陸上競技部の前監督・諸矢久繁役に寺尾 聰、箱根駅伝に挑む各大学の陸上競技部の監督役に山本耕史、駿河太郎、金田明夫、箱根駅伝にかける学生役には小林虎之介、奥 智哉をはじめとした18人の注目の若手俳優が顔をそろえている。

主演の大泉は、この日はスタジオで初収録に臨んだ。細部に至るまで箱根駅伝のスタッフルームをリアルに再現したセットで撮影がスタート。監督からセットの説明が行われ、徳重の席についても紹介。「テレビ局のフロアにいると、いろいろと面倒な人に話しかけられるので、スタッフルームにこもる人は実際に多い」という裏話を監督が補足すると、大泉は「めんどくさいって誰なんですか？名前教えてもらえる？」と即座に切り返し、現場はたちまち笑いに包まれた。スタジオ収録初日からキャスト・スタッフの距離がぐっと縮まり、笑顔あふれる雰囲気の中でのスタートとなった。

最初に撮影したのは、編成局長から無理難題を突きつけられた徳重が、その対策をスタッフルームで話し合うシーン。それぞれ事情を抱えた個性豊かなスタッフを束ね、信頼しながら導いていく徳重の姿を大泉が丁寧に体現していく。

「このドラマで“理想の上司ランキング”上位を狙います」と意気込みを見せ、周囲を明るくけん引（リード）する大泉。主演・大泉のクランクインにより、現場は早くも強い一体感が生まれ、今後の撮影への期待が一層高まっている。

池井戸潤自らが「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」と語る、渾身の原作のドラマ化。大泉主演、池井戸潤の原作を関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て、日本テレビが総力を挙げて贈る連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」は、今年の10月に放送予定。

■イントロダクション

走る者、伝える者――

箱根駅伝にすべてを懸けた、熱き闘い、開幕。

国民的作家・池井戸潤が、十余年の歳月と情熱のすべてを注いで描き切った青春群像劇『俺たちの箱根駅伝』。

「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」

池井戸自身がそう語る渾身の一作が、ついにドラマ化。

物語の舞台は、「箱根駅伝」の生中継を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮は、「紅白超えの視聴率を！」と息巻く編成局長から無理難題を押しつけられ頭を抱えていた。

“失敗は許されない”国民的生中継の裏側で、次々と降りかかる不測の事態を前に決断を迫られていく。

ディレクターの宮本菜月もまた、初めての大役に応えようとするあまり、周囲と衝突。

チームの足並みが乱れる中、果たして、選手たちの最高の走りを届けることはできるのか――

一方、駅伝関係者の間では、古豪・明誠学院大学の新監督に、突如、サラリーマンの甲斐真人が就任したことで波紋が広がっていた。

監督経験ゼロという異色の経歴。

甲斐の型破りな指導は、陸上競技部員たちの間に不安と反発を生んでいく。

1987年以来、箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが、主催・関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て贈る、前人未踏の映像プロジェクト。

改革か、それとも信念か。

選手たちの“今”を伝えるべく箱根中継に心血を注ぐテレビ中継スタッフたち。

そして、どん底からの逆転を狙う崖っぷちランナーと新人監督。

希望のたすきを、未来につなげることはできるのか。

箱根にすべてをかける者たちの熱き闘いが、いま始まる。

逆境に立ち向かう、すべての人へ――

■あらすじ

『箱根駅伝』。その本選出場をかけた運命の予選大会。注目は、2年連続で本選出場を逃し、3年ぶりの“箱根駅伝復帰”を目指す古豪・明誠学院大学。ケガから復帰した4年生エースが本来の力を発揮できさえすれば、本選出場はほぼ確実――そう誰もが考えていた。しかしレース当日、明誠学院の前に立ちはだかったのは、幾度となくチームの夢を打ち砕いてきた「箱根駅伝の魔物」。果たして、明誠学院大学は、再び箱根駅伝本選のスタートラインに立つことはできるのか。

一方、放送まで3カ月を切った『箱根駅伝中継』を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮（大泉 洋）は、編成局長から突きつけられた無理難題に頭を抱えていた。次々と押し寄せる不測の事態の中で、徳重は決断を迫られ責任を背負いながら、放送当日へと突き進んでいく。

持てる力のすべてを振り絞って走る選手たちと、それを一瞬も逃すまいと届けようとするテレビ中継スタッフたち。箱根駅伝にすべてをかける者たちの、熱き闘いの幕が上がる!!

■番組概要

原作：池井戸潤 （文藝春秋）

脚本：鈴木すみれ、松田裕子

演出：猪股隆一、山田信義 ほか

プロデューサー：小田玲奈、藤澤季世子、大井章生、鈴木香織、森 雅弘

協力：一般社団法人 関東学生陸上競技連盟

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/orehako/

TVer：https://tver.jp/series/srxehhz42z

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