『ピーター・パン』『アナ雪』短編『ラプンツェルのウェディング』の豪華3本立て！ 金ローで5.29放送
5月29日21時放送の日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、ディズニー人気作『ピーター・パン』『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』『ラプンツェルのウェディング』を、3本立てで放送することが発表された。
【写真】さあ“ネバーランド”へ！ 『ピーター・パン』場面写真ギャラリー
『ピーター・パン』（1953）は、大人にならなくてもいい夢の島ネバーランドを舞台に、自由に空を飛ぶ永遠の少年ピーター・パンがウェンディ、ジョン、マイケルを大冒険に連れ出す名作ファンタジーアドベンチャー。
イギリス・ロンドンの住宅街に住むダーリング家の子どもたち、姉のウェンディと弟のジョンとマイケルは、いつまでも大人にならない憧れの少年ピーター・パンの話をしていた。でも、ウェンディはお父さんからもう子供部屋から出るように言われたのが、悲しくてたまらない。
その夜、落としていった自分のカゲを取り返しに、3人の子供部屋にピーター・パンが忍び込んできた。物音に目を覚ましたウェンディと2人の弟は、本物のピーター・パンを見て大喜び。早速ピーター・パンのようにいつまでも子供のままでいたいと頼むと、彼は望み通り3人を夢と冒険の島“ネバーランド”に連れて行ってくれることになった。ピーター・パンと一緒にやってきた妖精ティンカー・ベルの魔法の粉をふりかけると、不思議にも空を飛べるように。ピーター・パンと一緒に“ネバーランド”を目指して旅立つ。
“ネバーランド”では海賊フック船長がピーター・パンへの復讐を考えいた。そこへやってきた、ピーター・パンとウェンディたち。フック船長は、海賊船の大砲を彼らめがけてドカンドカンと撃ち出し…無事にウェンディ達はロンドンに帰れるのか？
『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』（2015）は、“アナ雪”の続編となる短編アニメーション。
アナの誕生日。エルサはアナに最高の誕生日を過ごしてもらおうと準備に余念がない。心配しつつもパーティー会場をクリストフに任せると、エルサはアナを起こしに行った。エルサはアナのドレスを魔法で美しく変えると、アナに糸をたどるよう言う。糸の先には次々にプレゼントが現れた。だがエルサは風邪をひいてしまったようで、くしゃみをし始めた。その度に小さな雪の玉が現れて…。
監督は「アナと雪の女王」を手がけたクリス・バック＆ジェニファー・リーが続投。アカデミー賞で主題歌賞を受賞したロバート・ロペス＆クリステン・アンダーソン＝ロペスが、「Let It Go」に続き新曲を書き下ろした。
『ラプンツェルのウェディング』（2012）では、教会での結婚式で起きたドタバタ劇を描く。
ラプンツェルとフリンの結婚式。何もかも順調に進んでいたが、挙式の最中に馬のマキシマスとカメレオンのパスカルが結婚指輪を落としてしまった。
このままでは大変と、転がる指輪を追いかけ、パスカルはスープに飛び込み、マキシマスは屋台のドレスや帽子で女装してしまう。必死で追いかけたが、指輪はランタンに引っかかって空に飛んで行った。パスカルはランタンに乗って指輪を取ろうとする。マキシマスも壁にぶつかった勢いで空に吹っ飛んだ―。
東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスの人気アトラクションを映画で楽しみたい。
『ピーター・パン』『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』『ラプンツェルのウェディング』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて5月29日21時放送。
【写真】さあ“ネバーランド”へ！ 『ピーター・パン』場面写真ギャラリー
『ピーター・パン』（1953）は、大人にならなくてもいい夢の島ネバーランドを舞台に、自由に空を飛ぶ永遠の少年ピーター・パンがウェンディ、ジョン、マイケルを大冒険に連れ出す名作ファンタジーアドベンチャー。
その夜、落としていった自分のカゲを取り返しに、3人の子供部屋にピーター・パンが忍び込んできた。物音に目を覚ましたウェンディと2人の弟は、本物のピーター・パンを見て大喜び。早速ピーター・パンのようにいつまでも子供のままでいたいと頼むと、彼は望み通り3人を夢と冒険の島“ネバーランド”に連れて行ってくれることになった。ピーター・パンと一緒にやってきた妖精ティンカー・ベルの魔法の粉をふりかけると、不思議にも空を飛べるように。ピーター・パンと一緒に“ネバーランド”を目指して旅立つ。
“ネバーランド”では海賊フック船長がピーター・パンへの復讐を考えいた。そこへやってきた、ピーター・パンとウェンディたち。フック船長は、海賊船の大砲を彼らめがけてドカンドカンと撃ち出し…無事にウェンディ達はロンドンに帰れるのか？
『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』（2015）は、“アナ雪”の続編となる短編アニメーション。
アナの誕生日。エルサはアナに最高の誕生日を過ごしてもらおうと準備に余念がない。心配しつつもパーティー会場をクリストフに任せると、エルサはアナを起こしに行った。エルサはアナのドレスを魔法で美しく変えると、アナに糸をたどるよう言う。糸の先には次々にプレゼントが現れた。だがエルサは風邪をひいてしまったようで、くしゃみをし始めた。その度に小さな雪の玉が現れて…。
監督は「アナと雪の女王」を手がけたクリス・バック＆ジェニファー・リーが続投。アカデミー賞で主題歌賞を受賞したロバート・ロペス＆クリステン・アンダーソン＝ロペスが、「Let It Go」に続き新曲を書き下ろした。
『ラプンツェルのウェディング』（2012）では、教会での結婚式で起きたドタバタ劇を描く。
ラプンツェルとフリンの結婚式。何もかも順調に進んでいたが、挙式の最中に馬のマキシマスとカメレオンのパスカルが結婚指輪を落としてしまった。
このままでは大変と、転がる指輪を追いかけ、パスカルはスープに飛び込み、マキシマスは屋台のドレスや帽子で女装してしまう。必死で追いかけたが、指輪はランタンに引っかかって空に飛んで行った。パスカルはランタンに乗って指輪を取ろうとする。マキシマスも壁にぶつかった勢いで空に吹っ飛んだ―。
東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスの人気アトラクションを映画で楽しみたい。
『ピーター・パン』『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』『ラプンツェルのウェディング』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて5月29日21時放送。