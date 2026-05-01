ダイアン津田×SixTONESジェシー“台本ゼロ”のロケ番組が2週連続放送 予定不調和すぎる友達増やし旅に挑戦
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏と6人組グループ・SixTONESのジェシーがタッグを組んだ日本テレビ系ロケ番組、『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』が、5月1日（深0：30〜）、8日（深0：45〜）の2週にわたり放送される。
【番組カット】仲良くピース！子どもと写真を撮る津田＆ジェシー
同番組は、“車のナンバープレート”が頼りの、台本がない旅番組。車のナンバープレートを見て「旅の期待値が高そうな人」を捜索しながら、気になった人に声をかけていく。出たとこ勝負の友達増やし旅で、2人は楽しいロケにたどり着けるのか。
旅の始まりは、海老名サービスエリア。2人は早速、家族旅行の車に同乗させてもらうことに。スタッフは同乗せず、その場にいるのは家族と2人だけ。緊張で固まる子どもたちを前に持ち前の明るさで仲を深めていく。
次に出会ったのは、天才キッズを支える、とある家族。帰省や出張、引越しなど、さまざまな人が交差するサービスエリアで、2人は一体どんな出会いを経験し、旅をするのか。
【番組カット】仲良くピース！子どもと写真を撮る津田＆ジェシー
同番組は、“車のナンバープレート”が頼りの、台本がない旅番組。車のナンバープレートを見て「旅の期待値が高そうな人」を捜索しながら、気になった人に声をかけていく。出たとこ勝負の友達増やし旅で、2人は楽しいロケにたどり着けるのか。
旅の始まりは、海老名サービスエリア。2人は早速、家族旅行の車に同乗させてもらうことに。スタッフは同乗せず、その場にいるのは家族と2人だけ。緊張で固まる子どもたちを前に持ち前の明るさで仲を深めていく。
次に出会ったのは、天才キッズを支える、とある家族。帰省や出張、引越しなど、さまざまな人が交差するサービスエリアで、2人は一体どんな出会いを経験し、旅をするのか。