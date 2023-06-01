国連の安全保障理事会が開いた北朝鮮をめぐる会合で、ロシアや中国、北朝鮮が日本をめぐり、「再軍備化への勢いを強めている」などと批判しました。

国連安保理は先月30日、北朝鮮をめぐる問題についての会合を開きました。

ロシアの国連大使は日本について、軍事費を急増するなど「再軍備化への勢いを強めている」と指摘。アメリカ、韓国、日本の軍事力を前に、北朝鮮は「自国の安全保障を守るための決断を下さざるを得なくなった」と擁護しました。

中国の代表は、日本の総理官邸の関係者が「日本は核保有すべきだ」と発言したことなどに触れ、「日本の右派が持つ核兵器保有への野心が露呈した」と非難。「日本は再軍備や核兵器保有を断念すべきだ」と強調しました。

北朝鮮の代表も、日本について「憲法を改正し軍事力を強化しようとしている」と批判しました。

日本 山崎国連大使

「日本政府は核政策に関して『非核三原則』を順守しています」

一方、日本の山崎国連大使は中国の主張を「根拠がなく誤解を招く」と否定しました。

そのうえで、「中国は不透明な形で核兵器を急速かつ大幅に増強している」と指摘。「日本を批判する立場にない」と反論しました。