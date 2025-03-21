歌手の松田聖子（６４）が昨年行ったデビュー４５周年記念ツアーの映像作品「４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｅｉｋｏ Ｍａｔｓｕｄａ Ｃｏｎｃｅｒｔ Ｔｏｕｒ ２０２５“Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！”」が、６月３日に発売されることが３０日、分かった。

オールタイムベストと呼べるような豪華曲目で臨んだ昨年のツアーだったが、ＤＶＤ＆ブルーレイには、６月７日の初日公演（さいたまスーパーアリーナ）の全２７曲が余すことなく収録される。また、ＤＶＤ初回限定盤には演目から厳選した１０曲のライブ音源ＣＤ、ブルーレイ初回限定盤には５２ページに及ぶ写真集が付く。

同ツアーは「青い珊瑚礁 〜Ｂｌｕｅ Ｌａｇｏｏｎ〜」で幕開けし、「時間の国のアリス 〜Ａｌｉｃｅ ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ｏｆ ｔｉｍｅ〜」のドラム演奏、「チェリーブラッサム」のギター演奏などの貴重な姿も。「渚のバルコニー」や「赤いスイートピー」「夏の扉」などのヒット曲はもちろん、アコースティックコーナーでの「ＳＷＥＥＴ ＭＥＭＯＲＩＥＳ」やＢ面の名曲たちを届けた。

聖子は「この度、私のデビュー４５周年アリーナツアーが、映像作品として発売されることになりました。会場の皆様からは素晴らしい応援をいただき、私にとって思い出に残る記念のツアーとなりました」と感謝。「その模様をたくさんの皆様にご覧いただき、楽しんでいただけたら幸せです。どうぞよろしくお願いいたします」とコメントした。

２月には初の韓国公演を大成功で終わらせるなど、第一線を走り続ける聖子。永遠のアイドルとしてこの先も輝きを放ち続ける。

〇…聖子は充実の音楽活動を送る。６月６日から全国アリーナツアー「Ｓｅｉｋｏ’ｓ Ｆａｉｒｙｌａｎｄ」（東京・有明アリーナから４か所１３公演）を控えている。