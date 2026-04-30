赤ちゃん本舗は、アカチャンホンポ オリジナル商品の「水99％Super 薬用全身あせもシャワー」を4月12日から順次、全国のアカチャンホンポとオンラインショップで販売している。

同商品は、赤ちゃんから敏感肌の大人まであせも・肌あれを防ぐ、首・背中・おしり・全身使える薬用のあせもシャワーになっている。

昨年9月に実施したモニターアンケート（2025年9月アカチャンホンポ モニターアンケート実施（n＝14））では、「子どもの肌トラブル、あせも」が気になったことがある」と回答した人が86％という結果になった。

特に汗ばむ季節は、知らないうちに肌への刺激が重なり、あせもや肌あれが気になりやすい時期となっている。だからこそ、日々のケアを通して、気になる前から肌をいたわることが大切だとか。この夏は、毎日のスキンケアにあせも予防を取り入れ、赤ちゃんのすこやかな肌を守る新しい習慣をはじめてみては。



「水99％Super薬用全身あせもシャワー」

「水99％Super」シリーズのおしりふきと同じく、不純物を徹底的に除去した超純水（水の浄化技術を組み合わせることにより得られた、不純物を取り除いたH2Oのこと）を使用。

水の浄化技術を駆使して得られた、限りなく純度の高い水をベースに、保湿成分としてももの葉エキスを配合した。毎日使うものだからこそ、成分にこだわり、赤ちゃんのデリケートな肌をいたわりながらやさしくケアできる使い心地に仕上げている。

スプレータイプなので、片手でシュッと手軽に使えるのが特長。おむつ替えの時や、入浴後など、さっとケアしたいタイミングでも使いやすく、毎日のあせも予防を無理なく続けられる。ベタつきにくく、広範囲にも使いやすいため、赤ちゃんの全身ケアにおすすめだとか。

無香料・無着色・弱酸性・低刺激にこだわった配合なので、肌への刺激に弱いママ・パパにもぴったりだという。

逆さに持ってもスプレーしやすいので、手早く赤ちゃんにスプレーすることが出来る。

［小売価格］1639円（税込）

［発売日］4月12日（日）から順次

赤ちゃん本舗＝https://www.akachan.jp