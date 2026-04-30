犬が一緒に寝たがっているサイン

犬はもともと群れで生活していた動物です。眠るときには群れの仲間と身を寄せ合って眠っていました。

そのため本能的に安心感を求めて飼い主さんと一緒に寝たいと考える子も少なくありません。また、飼い主さんのフカフカのお布団がそもそも魅力的という場合もあるでしょう。

クレートの中で鳴いている

お迎えしてすぐの犬にありがちなのが、寝かせるためにクレートに入れて電気を消し、飼い主さんたちが自分のベッドに向かうと「クンクン」と悲しそうな鳴き声を上げているというもの。中には「ワンワン」という本格的な要求吠えになってしまう子もいるため、可哀想になってしまったり近所迷惑が気になったりしてかまってしまいがちです。

単純に「クレートから出たい」という場合もあれば、「飼い主さんと一緒に寝たい」という要求の場合もあります。

ベッドまでついてくる

飼い主さんが就寝するために寝室に移動すると、ベッドまで一緒についてくる子がいます。犬は飼い主さんのいつもの行動から「これから寝るんだな」ということを理解しています。

普段は特別後追いをしない子がベッドまでついてくる場合には、飼い主さんと一緒に寝たいと思っている可能性が高いでしょう。

枕元に佇む

布団に入ると愛犬が枕元にじっと佇んで見下ろしてくる…これも愛犬からの無言のアピールです。特に寒い冬の日などの場合には「布団に一緒に入れてよ」という意思表示の可能性が考えられます。

犬と一緒に寝る場合の注意点

もふもふの愛犬と一緒に寝るのは暖かくて幸せですが、衛生面や健康面から否定の声もあります。もし愛犬と一緒に寝る場合には、以下の点を心がけるとよいでしょう。

シーツやマットの洗濯はこまめに

犬と一緒に寝ると、人間だけで寝るよりもどうしても寝具が汚れます。足をどんなに綺麗に拭いていてもシャンプーの直後であっても、換毛期でなくても同じです。

犬は入眠儀式として身体中をペロペロ舐めて整えるため、シーツも一緒に舐めてしまってよだれが染み込んだり、抜け毛が付いたりします。そのままにしているとノミ・ダニの温床となるため、こまめに寝具を洗濯することが求められます。

ダニ対策グッズを使用する

私たちに幸せを与えてくれる「もふもふ」ですが、「もふもふ」ゆえにリスクが上がるのがノミ・ダニによる被害です。予防をしていたとしてもリスクはゼロではないため、寝室環境用のダニ対策グッズを併用するとより安心です。

睡眠不足にならないよう注意

犬と一緒に寝ていると「犬が一番良い場所を確保してしまう」問題にしばしば突き当たります。困ったと思いながらも愛犬可愛さに許してしまう人も多いのではないでしょうか。

愛犬ファーストを心がけるあまりに無理な体勢で寝ていると体が痛くなったり、途中で起きてしまったりして睡眠不足になりがちです。

寝相に注意

特に超小型犬・小型犬と一緒に寝るときに注意したいのが、飼い主さんの寝相です。寝相が悪くて何度も寝返りを打つような場合、横で寝ている愛犬を無意識に愛犬を圧迫してしまったり、ベッドから落としてしまったりする危険性があります。

寝相の悪い人には犬も近づかない傾向はあるものの、自覚がある場合には一緒に寝るのは避けるなど注意すべきです。

温度・湿度の調整を

愛犬と一緒に寝る場合、寝室の温度・湿度を愛犬にも快適な状態にしておく必要があります。飼い主さんが快適に感じる温度・湿度であっても、犬にとっては不快なこともあります。

なるべくお互いが快適に感じられる環境を整えるとともに、もし不快になった場合には別の場所に移動できるよう、部屋から自由に出入りできるようにしておくなどの工夫をしておくとよいでしょう。

まとめ

犬と一緒に寝ることについては賛否両論ありますが、犬と一緒に寝る幸せを一度味わってしまうともうやめられない！というのが愛犬家の本音ではないでしょうか。

犬と一緒に寝ることにはご紹介したようなリスクもありますが、それも踏まえたうえで必要な対策をとっていれば「幸せ」を優先するのも間違いではないはずです。