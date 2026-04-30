韓国・現代自グループ会長、8年ぶりに北京モーターショー視察―中国

シンガポールメディアの聯合早報は30日、韓国・現代自動車（ヒョンデ）グループ会長の鄭義宣（チョン・ウィソン）氏が8年ぶりに北京モーターショーに姿を見せたと伝えた。

北京モーターショーは隔年開催で、今年は中国国際展覧センター（順義館）と首都国際コンベンションセンターを会場に4月24日〜5月3日の日程で開かれている。

記事が韓国メディアの報道として伝えたところによると、鄭氏は29日に各展示エリアを訪れて電気自動車（EV）、バッテリー、自動運転車などの分野における中国企業の競争力について理解を深めた。また、中国合弁の北京現代のエリアではEVブランド「IONIQ（アイオニック）」の中国初モデルとなる「アイオニックV」や中国市場戦略について点検を行った。

鄭氏は会長就任前の2018年に北京モーターショーを視察している。中国では昨年開催された上海モーターショーにも足を運んでおり、中国での国際モーターショー視察は2年連続。今回の動きは中国市場開拓に取り組む意志を示したものと受け止められているという。

記事によると、現代自動車の16年の中国販売台数は114万台だったが、17年に在韓米軍の高高度防衛ミサイル（THAAD）配備問題による打撃を受けてからは大幅な販売減となった。25年は13万台にとどまっており、同グループ副会長の張在勲（チャン・ジェフン）氏は北京モーターショーの記者会見で「中国市場は最も攻略が難しい」とした上で、巻き返しを目指す考えを示した。（翻訳・編集/野谷）