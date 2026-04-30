「日経225オプション」5月限コール手口情報（30日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
BNPパリバ証券 125( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 924( 374)
ビーオブエー証券 334( 84)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
SBI証券 147( 25)
BNPパリバ証券 125( 25)
野村証券 521( 21)
大和証券 120( 20)
松井証券 18( 18)
三菱UFJ証券 315( 15)
楽天証券 25( 13)
岡三証券 10( 10)
みずほ証券 10( 10)
ゴールドマン証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
豊証券 1( 1)
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 144( 44)
SBI証券 16( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 6( 4)
松井証券 3( 3)
野村証券 250( 0)
三菱UFJ証券 150( 0)
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 127( 127)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
SBI証券 21( 15)
みずほ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
JPモルガン証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 382( 102)
JPモルガン証券 28( 28)
ビーオブエー証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
BNPパリバ証券 331( 11)
みずほ証券 10( 10)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 9( 3)
松井証券 1( 1)
野村証券 100( 0)
UBS証券 50( 0)
バークレイズ証券 50( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
BNPパリバ証券 125( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 924( 374)
ビーオブエー証券 334( 84)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
SBI証券 147( 25)
BNPパリバ証券 125( 25)
野村証券 521( 21)
大和証券 120( 20)
松井証券 18( 18)
三菱UFJ証券 315( 15)
楽天証券 25( 13)
岡三証券 10( 10)
みずほ証券 10( 10)
ゴールドマン証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
豊証券 1( 1)
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 144( 44)
SBI証券 16( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 6( 4)
松井証券 3( 3)
野村証券 250( 0)
三菱UFJ証券 150( 0)
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 127( 127)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
SBI証券 21( 15)
みずほ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
JPモルガン証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 382( 102)
JPモルガン証券 28( 28)
ビーオブエー証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
BNPパリバ証券 331( 11)
みずほ証券 10( 10)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 9( 3)
松井証券 1( 1)
野村証券 100( 0)
UBS証券 50( 0)
バークレイズ証券 50( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース