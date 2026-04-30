　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　36(　　36)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 125(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 924(　 374)
ビーオブエー証券　　　　　　　 334(　　84)
ソシエテジェネラル証券　　　　　44(　　44)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 147(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 125(　　25)
野村証券　　　　　　　　　　　 521(　　21)
大和証券　　　　　　　　　　　 120(　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 315(　　15)
楽天証券　　　　　　　　　　　　25(　　13)
岡三証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
みずほ証券　　　　　　　　　　　10(　　10)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 144(　　44)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
野村証券　　　　　　　　　　　 250(　　 0)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 150(　　 0)

◯5万9625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 127(　 127)
ソシエテジェネラル証券　　　　　20(　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　21(　　15)
みずほ証券　　　　　　　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)

◯5万9375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 382(　 102)
JPモルガン証券　　　　　　　　　28(　　28)
ビーオブエー証券　　　　　　　　21(　　21)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 331(　　11)
みずほ証券　　　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　 100(　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　50(　　 0)
バークレイズ証券　　　　　　　　50(　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース