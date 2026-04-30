「パンサー」の尾形貴弘の妻でブロガーの尾形あいさんが「突然左手の痙攣（けいれん）が止まらなくなって…」と症状を明かした。

３０日までに自身のブログを更新し「突然左手の痙攣が止まらなくなってめちゃくちゃこわくて、最近左がピクピクしたりすることも多かったし、今病院へ行ったら過労・睡眠不足・ストレス・脱水・カフェインの取りすぎなどで起きているっていわれて！！」と医師から言われたことを伝える。

フォロワーにも注意喚起。「左手に力が入らない、しびれる、顔の片側が下がる、ろれつが回らない、言葉が出にくい、歩きにくい、片目が見えにくい、急な激しい頭痛がある。こういう症状は脳卒中でも突然起こることがあるみたいなので本当に病院へ行った方がいいです！！」と呼びかけ、「私は大丈夫だったから安心したけど本当に怖かった」と振り返った。

原因を分析し「疲れは、まあ年だしなって思ってたし、ただ、色々こんなひょうきんに生きてるけど、仕事のこと、以外にも、色々知らぬ間にストレスもあったのかも。寝たら忘れるタイプだから大丈夫かと思ってたけど、、身体は正直ですね！！！」と言い聞かせるようにつづる。

思い当たる節は一つあるそうで「あ！あとカフェインの取りすぎはぜったいある。気づいたらカフェラテ飲んでたり、ダンスの待ち時間にコーヒー飲んでたり、緑茶も好きだし！！笑」と無意識に摂取していたそうだ。

娘との２ショットをアップして「母さん倒れるわけにゃいかんのです！！とにかく病院から帰ってきたら何事もなかったかのように左手も大丈夫で、、、笑 よかったです」とひとまず安どした。