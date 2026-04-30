「ドナルド・マクドナルド・ファミリールーム 東京都立小児総合医療センター」に国内初となる「ファミリールーム」と「ハウス」が併設 付き添い家族を多面的に支援

「ドナルド・マクドナルド・ファミリールーム 東京都立小児総合医療センター」に国内初となる「ファミリールーム」と「ハウス」が併設 付き添い家族を多面的に支援