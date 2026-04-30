スーパーの裏でヤニ吸うふたり、ABEMA限定先行配信版６月配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、地上波放送に先駆け“ABEMA限定先行配信版”の公開が決定している新作夏アニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』の配信スケジュールを発表した。
TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」は、月刊「ビッグガンガン」（スクウェア・エニックス）にて連載中の地主による漫画を原作とした日常系ヒューマンドラマ作品。仕事に疲れた中年サラリーマン・佐々木と彼が通うスーパーで働くミステリアスな女性・田山が店の裏でタバコを吸いながら言葉を交わすひとときを描く。日常の中にある大人の少し不思議なつながりを丁寧に描いた“二面性シガレットストーリー”として多くの読者の共感を集め、「次にくるマンガ大賞 2022」Webマンガ部門にて１位、単行本は累計部数300万部を突破。2026年７月より待望のTVアニメ放送も決定しており、アニメーションとして描かれる２人のやり取りにも注目が集まっている。
このたび、『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』ABEMA限定先行配信版の配信スケジュールが決定。６月３日（水）20時30分に全12話を一挙配信開始。また、６月３日（水）からの毎週水曜日から金曜日にかけて、毎日20時30分より１話ずつ順次無料放送。７月10日（金）午前０時30分まで、放送済みのエピソードまでをいつでも全話無料で楽しめる。
さらに７月より、通常版の先行配信も決定。７月４日（土）にはキャスト出演特番の放送も決定した。
(C)地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会
TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」は、月刊「ビッグガンガン」（スクウェア・エニックス）にて連載中の地主による漫画を原作とした日常系ヒューマンドラマ作品。仕事に疲れた中年サラリーマン・佐々木と彼が通うスーパーで働くミステリアスな女性・田山が店の裏でタバコを吸いながら言葉を交わすひとときを描く。日常の中にある大人の少し不思議なつながりを丁寧に描いた“二面性シガレットストーリー”として多くの読者の共感を集め、「次にくるマンガ大賞 2022」Webマンガ部門にて１位、単行本は累計部数300万部を突破。2026年７月より待望のTVアニメ放送も決定しており、アニメーションとして描かれる２人のやり取りにも注目が集まっている。
さらに７月より、通常版の先行配信も決定。７月４日（土）にはキャスト出演特番の放送も決定した。
(C)地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会