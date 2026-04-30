INIが扇子を使った優美なパフォーマンスで魅了！「HANA_花」ライブ映像をサプライズ公開

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INIが、6月17日にリリースするライブBlu-ray＆DVD『2025 LIVE TOUR [XQUARE - MASTERPIECE] IN VANTELIN DOME NAGOYA』SPECIAL BOXより、「HANA_花」のライブ映像を公開した。

■2025年9月に開催されたバンテリンドーム ナゴヤ公演3days最終日のライブ映像

本映像は、2025年9月に開催されたバンテリンドーム ナゴヤ公演3days最終日の映像で、今回公開された「HANA_花」は5thシングル「TAG ME」のタイトル曲。花びらをモチーフにした柔らかくしなやかな振り付けとともに、皆が咲くことを願うメッセージが込められている。

ドーム公演ではダンサーとともに扇子を使った優美なパフォーマンスと華やかな演出で魅せ、INIの楽曲や表現の幅広さを感じられる特別なステージとなっている。

INIは4月28日、自身初の東阪ドームツアーを9月に東京・東京ドームと11月に大阪・京セラドーム 大阪で開催することをYouTubeの生配信で発表。2024年の京セラドーム大阪公演、2025年のバンテリンドームナゴヤ公演に続き、単独としては初となる東京ドーム公演から今回のツアーがスタート。着実に経験を重ね、あらたな挑戦を続けるINIにますますの期待が高まっている。チケットについては超最速先行受付を開始しているので、詳細は特設サイトを確認しよう。

また、INIは4月22日に8thシングル「PULSE」をリリースし、初日にハーフミリオンを突破。デビューシングルから9作連続ハーフミリオン超えを記録し、オリコン週間シングルランキング（5月4日付）でも1位を獲得した。また、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”（4月29日公開）では初週72.5万枚を売り上げて首位を獲得。タイトル曲「All 4 U」はSpotifyの週間バイラルチャートの他、iTunesやレコチョクなど各配信サイトでも1位を獲得し、音楽チャートを席巻。リリース週には韓国の音楽番組にも連日出演し、国内外でのグローバルな活躍ぶりも話題になっている。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■【動画】INI「’HANA_花’ from 2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]」

■【画像】ライブ写真

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

2026.06.10 ON SALE

Blu-ray＆DVD『INI THE MOVIE 「I Need I」』

※INI OFFICIAL STOREのみでの取り扱い

2026.06.10 ON SALE

Blu-ray＆DVD『2025 INI LIVE TOUR [XQUARE - MASTERPIECE] IN VANTELIN DOME NAGOYA』SPECIAL BOX

■ライブ情報

『2026 INI DOME LIVE TOUR』

09/16（水）東京・東京ドーム

09/17（木）東京・東京ドーム

11/14（土）大阪・京セラドーム大阪

11/15（日）大阪・京セラドーム大阪

■関連リンク

『2026 INI DOME LIVE TOUR』特設サイト

https://ini-official.com/feature/2026_dome_tour

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/