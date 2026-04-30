Photo: 山田洋路

この記事は2024年3月1日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

本体重量357gの軽量スリングバッグが、毎日の負担を軽減してくれそうです。

中綿入りポリエステル素材を採用し、軽さと一緒に雨や汚れへの強さも獲得した「中綿スリングバッグ」。たしかにこのバッグ、羽のように軽いうえに収納力は見た目以上。

ずぼらな筆者にピッタリだと感じる特長をたくさん備えていたので、その使用感をお伝えします。

バッグの重みが負担にならない

Image: Originals

荷物が少ない日でもバッグそのものの重さでズッシリ肩に食い込む…。そんな煩わしさを感じている方にとって、「中綿スリングバッグ」はうってつけな存在です。試してみて日頃の負担が浮き彫りになりました。

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それにこのバッグ、中綿ポリエステルにより身体に接する面もソフトなので、たとえ中身を詰め込んでもゴツゴツせず快適です。

Photo: 山田洋路

素材表面にはツヤとハリがあって、ソフトな素材なのにだらしなく見えないのもポイント。むしろスタイリッシュさすら漂っています。

また、ベーシックなデザインがどんなシーンでも幅広く対応してくれるので、日々のバッグを選ぶ負担や荷物を入れ替える手間も一掃してくれそう。

ポケットが豊富で整理しやすい

Photo: 山田洋路

一見スリムな「中綿スリングバッグ」ですが、収納力もなかなかのもの。まず、ノートパソコンが入る専用スペースが便利。素材にクッション性があるので、衝撃を避けたいデバイスもそのまま任せられて安心です。

A4書類もスッポリ収まり、仕事用バッグにも最適。また、メインコンパートメント内の小物ポケットが豊富で、ケーブル類やガジェット、筆記用具なんかも適所に収められます。

ちなみにポケットは、メインコンパートメント内だけで計9個（ノートパソコン専用スペースを含めると計10個）。ポケット配置に段差が設けられていたり、メッシュタイプだったりと、中身が把握しやすいのが特長です。

Photo: 山田洋路

ポケットはバッグのフロントにも2つあるので、移動中に使うものはこちらに収納。

このフロントポケットはファスナー部分がフラップで覆われるため、雨で濡れてほしくないモノを入れるのにも使えそうです（中綿素材表面に撥水性を備えているので安心）。

バッグ収納用の巾着ポーチは肩掛けもできる

Photo: 山田洋路

ソフトな素材ならではの便利な補助アイテムとして、バッグを丸めて収納しておける巾着ポーチも付属していました。こちらはジムの着替えなんかも十分収まるサイズ感なので、単体としてもフル活用できそう。

その際、本体のショルダーストラップを取り付けて肩掛けすることも可能。旅行時には行動用バッグとして活躍してくれます。普段は買い物などで荷物が増えたときに備えて、バッグの中に忍ばせておいてもいいかもしれません。

「中綿スリングバッグ」の楽さを体験すると、もう重たいバッグを持つ気にならないかも。プロダクトについての詳細情報は、以下からチェックです。

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Source: CoSTORY

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