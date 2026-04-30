地元放送局が注目した村上の走塁

【MLB】Wソックス 3ー2 エンゼルス（日本時間30日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「3番・一塁」でフル出場。安打こそ出なかったが、3四球を選び5打席中3度出塁した。3試合連続で出塁を果たし勝利に貢献した村上だが、走塁中には、大怪我に繋がりかねないヒヤリとするシーンも。地元放送局も思わず肝を冷やしたようだ。

問題のシーンは同点で迎えた6回の攻撃中に訪れた。四球で出塁した村上は、ヘイズの右前打で三塁へ進み1死三塁とした。ここで打席に入ったモンゴメリーが放った打球はニゴロに。村上は勝ち越しのホームを狙うも、前進守備を敷いていた二塁手から正確な送球が捕手に送られてアウトになった。

際どいプレーかつエンゼルス捕手のダーノーが村上の進路を塞いだかに見えたプレーだったため、ホワイトソックスベンチはチャレンジを要求。しかし判定は覆らなかった。すると地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」もこの場面に注目し、解説のスティーブ・ストーン氏は「（村上は）本塁を踏んだようには見えませんでした」と判定が間違っていないことに触れた。

ただ「間違いなく（捕手が）ベースをブロックしてますね。本塁ベースをブロックするところを見てください。ムラカミは本当に運がいいですね。なぜなら、（このプレーで）そこそこ簡単に足首を骨折していたかもしれないですから」と、一歩間違えば大怪我の可能性もあったと伝えた。

両リーグトップタイの12本塁打を放っている村上を“危険なプレー”が襲ったが、アクシデントにはつながらず、メディアもファンも胸をなでおろした。（Full-Count編集部）